Prima Categoria, non una giornata super per le squadre vibonesi: successo per l’Asd Pizzo, cade il Piscopio

La Stella Mileto pareggia in casa e resta l'unica a non avere ancora subito gol in campionato. Turno di riposo per il Sant'Onofrio. Ecco la classifica

Bilancio non proprio positivo per le vibonesi impegnate nella quarta giornata del campionato di Prima Categoria. A parte il Sant’Onofrio che osservava il turno di riposo, infatti, c’è da segnalare solo l’acuto dell’Asd Pizzo. Pareggia la Stella Mileto che si conferma impenetrabile mentre cade il Piscopio davanti al proprio pubblico contro la capolista Soverato. Ma andiamo con ordine.

L’analisi della giornata

Non c’erano più scuse per l’Asd Pizzo che, sul campo del Bivongi, doveva entrarci con un solo imperativo: vincere. Dopo la vittoria di mercoledì in Coppa Calabria (andata degli ottavi di finale) la formazione napitina doveva assolutamente invertire la rotta anche in campionato dal momento che la vedeva addirittura al penultimo posto con solo un punto in saccoccia: troppo poco per una squadra che vuole vincere il campionato e con un organico di categoria superiore. Primo successo stagionale dunque, in un campo davvero ai limiti dell’impraticabilità causa le recenti piogge, grazie alla rete di Contartese agli sgoccioli dell’intervallo.

Rallenta ma non si ferma la Stella Mileto che, in casa, pareggia contro il Prasar e continua la sua striscia di imbattibilità. Soprattutto, però, la squadra di Vangeli è l’unica a non aver ancora subito gol. Per i vertici c’è anche la formazione biancorossa. Cade in casa il Piscopio che inanella la seconda sconfitta consecutiva. La formazione di mister Spina perde per 3-5. Giallorossi in gol con Calafato, Maluccio e Germolè ma non basta.

Partita sospesa al termine del primo tempo invece tra la Real Fabriziese e la blasonata Promosport. All’intervallo, infatti, gli ospiti erano avanti per 3 reti a 0. Il motivo della sospensione è una presunta aggressione all’arbitro. Turno di riposo per il Sant’Onofrio. Chiudono il programma della giornata Laureana che batte 1-0 il fanalino di coda Rosarnese, Taverna-Palermiti che finisce 2-2 e Real Montepaone-Sersalese che termina 2-1

Ecco la classifica: Soverato 9, Taverna 9, Real Montepaone 7, Bivongi 6, Stella Mileto 6, Prasar 5, Promosport 4, Real Fabriziese 4, Piscopio 4, Pizzo 4, Sersalese 4, Laureana 4, Sant’Onofrio 2, Palermiti 1, Rosarnese 1