Volley, la Todosport punta a mantenere la vetta della classifica e si prepara alla sfida contro New Teosidor

Gli esami non finiscono mai. Nella vita e nello sport. Per il Panificio Pesce Todosport sabato sera ci sarà un’altra partita da affrontare con grinta, visto che al Pala Borsellino sarà di scena la News Teosidos che, nel turno precedente, ha vinto contro Pizzo disputando una gran gara contro la squadra più attrezzata del campionato, la Lory Volley.

La squadra reggina attualmente occupa il terzo posto in graduatoria, con sedici punti, uno in meno rispetto a Pizzo e due rispetto alla capolista Panificio Pesce. La formazione vibonese ha trascorso una settimana tutto sommato tranquilla, con qualche acciacco stagionale brillantemente superato grazie al provvidenziale intervento del medico sociale Giuseppe Ceraso. Allenamenti duri ma proficui che hanno permesso la correzione degli errori commessi nel turno precedente su un campo difficile come quello della Stella Azzurra. Un primo posto che la Todosport punta a conservare il più a lungo possibile.

«Veniamo da un ottimo risultato ottenuto su di un campo difficile -afferma coach Iurlaro- siamo molto contenti di aver acciuffato il primo posto in classifica e le ragazze faranno di tutto per tenerselo stretto stretto. Sabato però abbiamo un’altra partita da non sottovalutare, una squadra che ha vinto 6 partite come noi, determinata a fare bene. Noi sicuramente sappiamo l’importanza della gara e sono sicuro che le ragazze faranno di tutto per finire il girone di andata prime in classifica. Voglio fare un ringraziamento a tutti i nostri sponsor che ci sostengono e credono in questa realtà vibonese, e ai tanti tifosi che si seguono in trasferta e sui social».