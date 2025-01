Prima Categoria, l’Asd Pizzo vince il derby contro il Piscopio e avvicina la vetta. Il Fabrizia batte la Stella Mileto per 1-0

Il campionato di Prima Categoria (Girone C) è quasi arrivato alla sua prima metà di stagione. Nel weekend appena passato, infatti, si è svolta la quattordicesima giornata che coincide con la penultima del girone di andata. Eppure le gerarchie di classifica, che pur si sono formate, non riescono a dare quella certezza sulle effettive candidate alla vittoria finale, questo anche per il livello sempre più competitivo del campionato. Ecco allora quanto accaduto nel fine settimana.

Gli anticipi

Innanzitutto un sabato ricco dal momento che prevedeva ben tre anticipi e tutti importanti. Di scena c’era soprattutto il derby, tutto vibonese, tra Pizzo e Piscopio con in palio orizzonti di classifica importanti. A spuntarla alla fine è la compagine napitina, alla sua quinta vittoria casalinga consecutiva, che si impone sui cugini giallorossi per 2-0 ed entra di prepotenza, per la prima volta in questa stagione, in zona playoff accorciando ulteriormente la forbice dal vertice. A deciderla sono La Torre e Soriano con un gol per tempo. Terza sconfitta di fila per il Piscopio che, adesso, deve guardarsi le spalle. Tre punti pesanti, inoltre, per la formazione di Barbieri poiché recupera due punti al duo di vetta che rallenta la sua corsa. Doppio 1-1, infatti, per Soverato e Promosport. I biancorossi non riescono a violare il campo della Rosarnese nonostante il vantaggio di Ventura dopo venti minuti. A inizio ripresa, però, la riprende il giovanissimo Macrì. Pari interno invece per la Promosport che trova di fronte un Taverna arcigno e spigoloso. Reti tutte nella ripresa con Piacente che porta avanti i padroni di casa ma Cariati, a dieci minuti dal termine, ristabilisce gli equilibri.

Le gare della domenica

Domenica caratterizzata dal maltempo e con piogge insistenti su molti dei campi in questione. Rinviate infatti due gare, ovvero Bivongi-Laureana e Sant’Onofrio-Real Montepaone a date da destinarsi. Due sono state due le partite che si sono giocate e una era la sfida tra le due vibonesi Fabrizia e Stella Mileto, con questi ultimi che non aprono bene l’anno nuovo e dopo il turno di riposo di settimana scorsa, cedono appunto al Fabrizia per 1-0 perdendo “contatto” con la zona playoff anche se, tecnicamente, i biancorossi sono ancora lì. A decidere la gara è un gol di Aramburù al 22′ minuto del primo tempo, e con il club rossoblù che si dà un grosso slancio togliendosi momentaneamente fuori dalla zona playout. Prima vittoria per mister Fioretti sulla panchina del Prasar, con questi ultimi che battono di misura (1-0) il Palermiti grazie alla rete di Ferrarelli e rientrano nella lotta per la salvezza.

Risultati

Pizzo-Piscopio 2-0

Promosport-Taverna 1-1

Rosarnese-Soverato 1-1

Prasar-Palermiti 1-0

Fabrizia-Stella Mileto 1-0

Sant’Onofrio-Real Montepaone rinv.

Bivongi-Laureana rinv.

Riposa: Sersalese

Classifica

Soverato 27

Promosport 27

Pizzo 23

Taverna 23

Bivongi 22

Stella Mileto 22

Real Montepaone 21

Piscopio 17

Fabrizia 17

Rosarnese 16

SantOnofrio 14

Sersalese 13

Prasar 12

Palermiti 7

Laureana 6

Prossimo turno

Soverato-Sersalese

Laureana-Sant’Onofrio

Taverna-Prasar

Piscopio-Promosport

Palermiti-Rosarnese

Real Montepaone-Pizzo

Stella Mileto-Bivongi

Riposa_ Fabrizia