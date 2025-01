La Vibonese conquista il derby contro il Locri (2-0) ma mister Facciolo è contento a metà: «Il gioco l’hanno comandato loro»

Il tecnico in conferenza stampa post gara: «Ci aspettiamo molto da Alagna, per me è uno dei migliori attaccanti della categoria». E sul mercato: «Non è ancora finito»

La Vibonese torna al successo dopo la sconfitta di settimana scorsa contro il Sambiase, nella pioggia del d’Ippolito, che aveva un po’ smorzato gli entusiasmi. Oggi, nella ventesima giornata del campionato di Serie D, sono arrivati con il Locri i tre punti che rimettono in pista per i vertici la squadra di mister Facciolo, rosicchiando due punti proprio al Sambiase secondo in classifica (insieme alla Reggina). Classico 2-0 caratterizzato da una doppietta di Alagna, che sigla un gol per tempo.

Le parole di Facciolo

Nella consueta conferenza stampa post gara, si è espresso mister Michele Facciolo che è contento del risultato, ma consapevole che qualcosa da sistemare c’è: «Io penso che chi non capisce di calcio non sa che il Locri è una squadra forte, a prescindere dai risultati un po’ altalenanti. Una squadra che ha qualità davanti e ti fa correre per tutto il campo, e noi oggi non abbiamo fatto quello che volevo proprio perché volevo che corressero loro e tenessimo palla noi ma così non è stato». E poi: «All’intervallo ho cercato di trasmettere questa cosa ai ragazzi, ma comunque sia dobbiamo crescere perché altrimenti facciamo fatica. Il Locri ha dei centrocampisti che sanno ruotare bene e dunque anche in questo ci hanno un po’ bloccati. Io voglio un calcio dove comandiamo noi il gioco, e invece oggi lo ha comandato il Locri, poiché non ho visto difensori e centrocampisti dialogare tra loro».

Decisivo come detto Alagna che torna al gol dopo tantissimo tempo: «Ci aspettiamo molto da lui, e sappiamo che anche nelle gare precedenti ha fatto delle grosse prestazioni anche non facendo gol. Noi però i suoi di gol li vogliamo, inoltre penso sia uno degli attaccanti più forti della categoria». Capitolo mercato: «Non è finito, il direttore sportivo Meli è sempre con le antenne dritte per cercare di aumentare la qualità della rosa, ma non compreremo giusto per farlo».