Di nuovo allarme Covid in casa della Vibonese: positivo un calciatore

Si tratta di un giocatore della prima squadra, ma il club fa sapere che si trovava già in isolamento sotto stretto monitoraggio dello staff medico rossoblù

Torna l’incubo covid all’interno della Vibonese calcio. La squadra, puntualmente sottoposta ad un nuovo ciclo di tamponi, ha registrato la positività al coronavirus di un calciatore, il cui nome non è stato comunicato. Il club fa comunque sapere che il tesserato contagiato si trovava già in isolamento e sotto monitoraggio dello staff medico rossoblù.

A distanza di poco meno di tre mesi, pertanto, la squadra rossoblù deve fare i conti con il covid-19. Già a fine ottobre, infatti, dopo la gara con la Viterbese, diversi calciatori si ritrovarono positivi al covid. Questo comportò non pochi disagi e problemi, tanto che tre gare della Vibonese furono rinviate dalla Lega Pro. Adesso si spera di poter contenere la positività ad un solo calciatore. A breve, in ogni caso, nuovo giro di tamponi per tutto il gruppo, con la speranza e l’augurio che possano emergere solo delle negatività.



Domenica è intanto in programma allo stadio Luigi Razza la partita contro la Cavese dell’ex tecnico Campilongo, dell’ex capitano rossoblù Bubas e anche dei calciatori Favasuli e Russo, in rossoblù nella stagione 2016/17.

