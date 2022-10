A Tropea il raduno nazionale della Federazione italiana dei circoli enogastronomici –Video

La carovana del gusto ha fatto tappa nella città turistica del Vibonese per un viaggio alla scoperta della storia, dei paesaggi e della tradizione calabrese

Accoglienza a suon di tamburi con Mata e Grifone. I due giganti hanno dato il benvenuto ai rappresentati dei circoli enogastronomici giunti da tutta Italia per celebrare il 39esimo raduno nazionale della Fice. [Continua in basso]

Oltre 150 i partecipanti ospiti della “Confraternita della frittola calabrese- la Quadara” guidata dal priore Emilio Iantorno che stanno percorrendo in lungo e in largo la Calabria alla scoperta dell’enogastronomia, della storia e del paesaggio. Il corteo festoso ha attraversato corso Vittorio Emanuele, incantando i tanti turisti che ancora affollano uno dei borghi più belli di Italia: Tropea. Un tour per degustare e visitare i luoghi della nostra terra. Da Tropea a Reggio, da Sibari alla Sila fino a Cosenza. Cipolla e Nduja, bergamotto, clementine e riso, patate e fico dottato, insieme ad un ottimo magliocco. All’iniziativa un’entusiasta Presidente della Federazione Italiana circoli gastronomici Marco Porzio.

A fare da Cicerone ai confratelli lo storico Dario Godano che dall’affaccio Raf Vallone ha accompagnato gli ospiti tra i suggestivi vicoli di Tropea. La serata si è conclusa con una cena conviviale a base di prodotti tipici locali. La carovana dopo il tour vibonese è ripartita alla volta di Reggio Calabria per fare un tuffo nei tesori della Magna Grecia, attraverso la visita del Museo Archeologico Nazionale, custode dei Bronzi di Riace