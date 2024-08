Vibo Marina, tutti pazzi per la pizza fritta: boom di presenze all’undicesima edizione della Sagra – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Un successo di pubblico l‘undicesima edizione della Sagra della pizza fritta che ha richiamato a Vibo Marina centinai di turisti. Nel piazzale del Santuario Stella Maris, oltre 40 volontari all’opera per preparare l’impasto di uno dei piatti più apprezzati da grandi e piccini.

Una sagra che nasce dall’idea di Lucia Quattrocchi, docente di religione. Napoletana di nascita, ma da 25 anni a Vibo Marina. «Abbiamo iniziato per gioco. Siamo partiti con un impasto di 50 chili, oggi ne lavoriamo 500 chili», dice soddisfatta. La Sagra della pizza fritta è diventata negli anni un appuntamento fisso e molto atteso. «Dal prossimo anno aggiungeremo prodotti del territorio. Quest’anno abbiamo offerto calzoni e pizze con pomodoro e mozzarella. Tutti ingredienti di prima scelta e del territorio», aggiunge la parrocchiana. Un menù apprezzato dai tanti villeggianti che in questi giorni affollano la località della Costa degli dei.

Ma qual è il segreto per una buona pizza? «L’allegria, bisogna stare bene quando si lavora l’impasto e poi naturalmente ingredienti di prima scelta».

Il ricavato della serata è stato interamente devoluto per i festeggiamenti in onore di Maria SS. del Rosario di Pompei santa protettrice del porto di Vibo Marina. «Facciamo tutto per devozione alla Madonna. Siamo stanchi ma felici. Il prossimo anno amplieremo il menù e i fuochi per friggere. Non ce l’aspettavamo tutta questa gente», conclude Lucia Quattrocchi. La serata è stata allietata dalla musica del duo Miriam & Vincenzo.

LEGGI ANCHE: Vibo Marina sferzata dal maltempo, a rischio la festa della Madonna: «Se non piove si fa» – VIDEO

Rosa Chemical manda un bacio ai fan e promette «un grande concerto italiano» a Vibo Marina – VIDEO