Operazione Olimpo, l’ex assessore regionale Stillitani in ospedale dalla notte dell’arresto

È stato colto da malore la notte in cui la polizia era andata ad eseguire l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei suoi confronti e si trova, dunque, ricoverato in ospedale l’ex assessore regionale Francescantonio Stillitani, di 70 anni, accusato di estorsione aggravata dal metodo mafioso nell’ambito dell’operazione “Olimpo” eseguita giovedì. Nell’inchiesta sono coinvolti presunti boss e gregari delle cosche di ‘ndrangheta del Vibonese ma anche colletti bianchi e imprenditori. Il gip Chiara Esposito ha dunque rinviato a data da destinarsi l’interrogatorio di garanzia di Francescantonio Stillitani, in vista anche di un eventuale intervento chirurgico che l’imprenditore vibonese, difeso dagli avvocati Vincenzo Gennaro e Vincenzo Comi, potrebbe subire. [Continua in basso]

Ha proclamato invece la propria innocenza, Emanuele Stillitani (68 anni), fratello di Francescantonio, che è stato sentito dal gip. L’indagato, anch’egli destinatario di una misura di custodia cautelare in carcere, è accusato di estorsione aggravata in concorso con il fratello, con Saverio Prostamo e Salvatore Muggeri. Secondo l’accusa gli indagati avrebbero costretto il direttore pro tempore del Tui Magic Life di Pizzo ad assumere Prostamo e Muggeri, quali dipendenti della struttura, con mansioni di guardiani, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 1 maggio 2019. Emenuele Stillitani ha respinto le accuse e si è detto vittima e non colluso della criminalità organizzata. Il difensore di Stillitani, l’avvocato Enzo Ioppoli, inoltre ha sottolineato come le accuse mosse all’indagato fossero già state sviscerate nel procedimento “Imponimento” nel quale i due fratelli sono imputati e che si trova ora in fase dibattimentale. Per le accuse di estorsione nel procedimento Imponimento, dopo il carcere e i domiciliari i fratelli Stillitani erano tornati in libertà.

L’ex dirigente della Regione Calabria – nonchè presidente della Fondazione “Cuore Immacolato di Maria, Rifugio delle Anime”, Pasquale Anastasi, si è invece avvalso della facoltà di non rispondere. E’ difeso dall’avvocato Francesco Gambardella.

