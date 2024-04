Vibo, denunciati i ragazzi che danneggiarono le fioriere poste lungo la scalinata Versace

La Polizia locale di Vibo Valentia è riuscita ad identificare e di conseguenza a deferire all’autorità giudiziaria alcuni giovani che un sabato sera del gennaio scorso avevano danneggiato i vasi-fioriere poste sulle scalinate Versace. L’episodio aveva destato particolare scalpore spingendo anche il sindaco Maria Limardo a postare sui social alcune foto dei vasi danneggiati. Subito il personale della municipale ha provveduto a visionare le telecamere di videosorveglianza poste nella zona, riuscendo così ad immortalare alcuni giovani, protagonisti dell’azione vandalica. L’attività di indagine di questi mesi ha permesso di individuare i ragazzi che, convocati presso il Comando, non hanno potuto fare altro che riconoscersi nelle immagini registrate dalle telecamere. Di conseguenza si è provveduto a darne comunicazione alla Procura di Vibo Valentia. Si tratta di alcuni giovani appena diciottenni, residenti un paese in Provincia ma frequentanti delle scuole in città. Un brutto episodio che avrà ripercussioni sulla vita di questi ragazzi. Alla luce di vari episodi di danneggiamento o disordine che vedono coinvolti giovanissimi e anche minorenni, la Polizia locale già da tempo ha intensificato i controlli in città anche al fine di reprimere episodi di reati predatori. Massimo l’impegno della municipale che, seppur con la difficoltà della carenza di personale, sta svolgendo quotidianamente controlli e perquisizioni nei riguardi soprattutto dei più giovani in alcune zone della città anche a tutela della maggior parte dei cittadini che desiderano trascorrere serate in tranquillità.

