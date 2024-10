Parghelia, il Comune batte cassa per oltre 430mila euro di Tari per gli anni 2018 e 2019

Il Comune di Parghelia si è attivato per recuperare 432.675 euro di Tassa sui rifiuti (Tari) relativa agli anni 2028 e 2019. Con due distinte determine, risalenti a giorno 9 e 10 ottobre, l’amministrazione guidata da Antonio Landro punta a incassare rispettivamente 233.822 euro per l’anno 2018 e 198.853 euro per il 2019. Cifre di un certo rilievo non regolarizzate da vari contribuenti e rilevate dall’Ufficio tributi che comprendono varie voci tra cui anche sanzioni e interessi non versati al Comune.

Entrambe le azioni di riscossione coattiva, si evince dai documenti, «servono a mantenere la solidità delle entrate tributarie dell’ente oltre che a di ridurre il debito pubblico locale». Inoltre, amministrazione e Ufficio tributi nelle determinazioni sottolineano di «garantire il rispetto delle scadenze fiscali e facilitare il corretto funzionamento del sistema tributario».