Il Tribunale del Riesame annulla l’ordinanza di custodia cautelare come già in precedenza quella a carico dei genitori

Scarcerato Salvatore Taccone, 31 anni, di Caroniti di Joppolo. A seguito della precedente scarcerazione dei genitori – Antonio Taccone e Domenica Calabrese – il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha annullato totalmente anche l’ordinanza emessa dal gip di Vibo, Gabriella Lupoli, che nei giorni scorsi aveva confermato il carcere per i coniugi di Caroniti e per i due figli Francesco e Salvatore. I carabinieri all’esito di una perquisizione avevano rinvenuto armi, munizioni e sostanza stupefacente suddivisa in dosi e più precisamente: 17 involucri sigillati di marijuana del peso di dieci grammi ciascuno, altri due involucri da 25 grammi a testa, due pistole semiautomatiche con matricola abrasa calibro 7.65 con 36 colpi, una pistola revolver calibro 22 con 50 colpi.

Anche Salvatore Taccone dinanzi al Riesame è stato difeso dagli avvocati Francesco Sabatino e Salvatore Campisi che hanno contestato la ricostruzione del gip censurando la misura irrogata. Il Tribunale del Riesame, in accoglimento dei rilievi della difesa, ha quindi rimesso in libertà il giovane senza alcuna misura. Resta ancora da discutere la posizione di Francesco Taccone, di 21 anni.

