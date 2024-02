Arte e poesia protagonisti di “Vibo in love”, l’evento in programma nel giorno di San Valentino

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Maria Limardo, l’assessore al Commercio Carmen Corrado e l’assessore al decoro Katya Franzé insieme all’Accademia di Arte e Poesia Fior di Loto promuovono per il 14 febbraio un appuntamento dedicato all’arte. L’iniziativa, dal titolo “Vibo in Love”, porterà in città opere d’arte, poesia e musica. L’idea – sottolineano i promotori- è stata quella di realizzare un contest capace di coinvolgere vari autori attivi nel territorio calabrese che con le loro opere andranno a impreziosire le principali vie del centro. Gli artisti coinvolti presenteranno una loro opera dedicata all’amore che verrà esposta nel giorno della festa degli innamorati lungo Corso Vittorio Emanuele di Vibo Valentia. Il “Premio Arte San Valentino” prevede un’analisi dei lavori realizzati da parte di una commissione esaminatrice composta da esperti del settore. Al dipinto che più spiccherà per stile e originalità sarà assegnata una targa di merito e l’artista vincitore otterrà una mostra personale presso Palazzo Gagliardi. «Il “Premio Arte San Valentino” – anticipa Sonia Demurtas, presidente del sodalizio “Fiori di loto”- intende promuovere l’arte come simbolo di elevazione culturale, che vede protagonista l’amore in tutte le sue più ampie forme: amore per la famiglia, amore per la natura, amare per i luoghi, amore per le tradizioni, amore per gli animali, amore per il paesaggio. A tutti gli artisti che aderiranno all’evento verrà consegnato un attestato di partecipazione firmato dalla commissione esaminatrice del concorso. L’atto servirà ad arricchire il curriculum e aumentare le proprie esperienze professionali». Si tratta di un «messaggio importante quello della diffusione dei sentimenti che tocca nel giorno della festa degli innamorati il cuore di tutti. Questo è un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti dell’arte e delle emozioni», ha concluso la presidente dell’associazione.

LEGGI ANCHE: Giorno della memoria, studenti in visita al quartiere ebraico di Nicotera

Tutto pronto per il Carnevale targato “Vibo Marina c’è”: giochi, spettacoli e solidarietà

Alla scuola Agazzi di Vibo il libro “La chiave assente” scritto da Angela Crudo