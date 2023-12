Al via nel Vibonese i concerti del coro polifonico “Pensieri, Musica e Parole”

Attesa per il concerto di Natale di giovedì 21 dicembre del coro polifonico dell’associazione “Pensieri, Musica e Parole” di Vibo Valentia diretto dal maestro Antonio Romano. Ma l’appuntamento, fissato alle ore 18:45 nella suggestiva cornice della chiesa di Santa Maria del Soccorso, sarà solo l’ultimo di una serie di esibizioni che l’ensemble terrà in questo periodo prenatalizio. In cartellone infatti sono previsti altri concerti. Ecco date e appuntamenti: il 14 dicembre, alle ore 16, alla Casa famiglia per anziani “Villa Amedeo” di Francavilla Angitola; 17 dicembre, alle ore 17, nella chiesa di Maria Santissima della Neve a Zaccanopoli. Quest’ultimo evento si terrà con la collaborazione dei cori polifonici “San Francesco d’Assisi” di Presinaci (diretto dal maestro Francesco Arena) e “Maria Santissima del Soccorso” di Monterosso Calabro (diretto dal maestro Francesco Pata). Quindi il 19 dicembre, alle ore 16, l’appuntamento nella chiesa Regina Pacis di Vibo Valentia. Il coro polifonico dell’associazione “Pensieri, Musica e Parole” è stato costituito dieci anni fa per volere dei soci fondatori ed è composto da circa venti cantori. Per festeggiare proprio il decennale della sua fondazione, lo scorso ottobre, la corale ha tenuto un concerto interamente dedicato alla figura di San Francesco d’Assisi, con l’accompagnamento del quartetto d’archi composto dai maestri Antonella Berlingeri (violino), Antonella Mirabello (violino), Giuseppe Tallarico (viola) e Stella Grillo (violoncello). Per l’occasione sono stati eseguiti alcuni tra i brani più importanti del panorama musicale religioso e altri composti dallo stesso maestro Romano. Il coro ha già avuto modo di porsi all’attenzione e di farsi apprezzare e gradire dal pubblico in diverse occasioni, grazie anche a un repertorio vasto che spazia dal canto classico sacro al canto classico profano, passando attraverso il gregoriano, lo spiritual, il gospel e la musica popolare. Il coro, ormai da tempo, oltre ai vari concerti stagionali, cura le prime esecuzioni di alcuni brani composti dal suo direttore, maestro Antonio Romano ed è iscritto a Federcori (Federazione cori italiani) dal 2021. Ha all’attivo diverse esibizioni e concerti natalizi tra i quali ricordiamo i “Grandi concerti a cori uniti” in collaborazione con il coro polifonico “Don Giuseppe Macrì” di Tropea, con la corale polifonica provinciale di Vibo Valentia e con il coro polifonico “San Sebastiano” di Pernocari (2014/2015); Animazione della messa natalizia presieduta dal vescovo nel carcere di Vibo Valentia (2013); partecipazione all’incontro culturale concerto “W V.E.R.D.I.” nella sede del Sistema bibliotecario vibonese (2014); partecipazione alle tre serate “In Hoc Passionis Tempore” (momento di riflessione e meditazione sulla Passione e Morte di Gesù) a cura dei seguenti cori polifonici: associazione “Pensieri, Musica e Parole”; “Don Giuseppe Macri’; “Nuova corale polifonica vibonese” e “San Francesco d’Assisi” di Presinaci. Durante le serate sono stati presentati a cori uniti alcuni brani tratti dalla Passione di Cristo composti dal maestro Romano. Partecipazione (tra gli otto cori invitati e presenti) al Gran Concerto in riva allo Stretto di Reggio Calabria “Sulle note del bergamotto” del 6 settembre 2015, durante il quale è stato presente il direttore d’orchestra Riccardo Frizza che ha diretto mille musicisti calabresi. Partecipazione, poi, al Concerto di Natale insieme al coro polifonico “Magnificat”, alla Nuova corale polifonica di Vibo Valentia, al coro polifonico “Don Giuseppe Macrì” e al coro polifonico “San Francesco d’Assisi”. L’evento, infine, ha visto la partecipazione dell’orchestra sinfonica giovanile della Calabria (Duomo di San Leoluca – 2016).

LEGGI ANCHE: Vibo, a palazzo Gagliardi un evento per promuovere la bellezza dei borghi

Un Natale ricco di eventi a San Calogero: presentato il cartellone

Zambrone, stilato il programma per l’ottava edizione di “Nativitas”