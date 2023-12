Vibo, a Palazzo Gagliardi lo spettacolo “Bella Ciao – genesi di un mito”

Prosegue la settimana a teatro con “I Vacantusi”. Dopo il partecipato spettacolo “Sono cambiato” di Angelo Duro, che ha registrato per due anni consecutivi il sold out al Grandinetti, ancora proposte ad animare il fine settimana del pubblico calabrese. Venerdì 15 dicembre uno speciale seminario – spettacolo, a partire dalle 10, a Palazzo Gagliardi di Vibo Valentia dal titolo “Bella Ciao – genesi di un mito” scritto, diretto e interpretato da Dario De Luca con apporti musicali, video e audio di Sasà Calabrese. «Conosciuta e cantata da tutti i popoli del mondo, la canzone italiana più famosa nel mondo “Bella Ciao” – affermano i “Vacantusi” -, oggi più che mai risuona ai quattro angoli della Terra, patrimonio mondiale dei movimenti che, nelle più diverse situazioni, lottano contro regimi che sopprimono o vorrebbero sopprimere le libertà fondamentali. Ma quale sono le sue origini? E perché è così popolare e diffusa? Dario De Luca costruisce un appassionante dialogo con il pubblico provando a derimere le nebbie che avvolgono le origini di questo canto, raccontandone la circolazione avvenuta nei modi più diversi e fantasiosi e chiudendo con una tesi affascinante sul perché questo canto popolare sia così amato da chi vuole la Libertà. “Bella Ciao – genesi di un mito” è un seminario-spettacolo militante e appassionato, che alterna presente e passato con immagini d’archivio, e indaga l’aspetto musicale del brano, una sorta di marcetta in 4/4 tipico delle marcie bandistiche – concludono -. Questo canto, semplice sia nella melodia che nel testo, marchio distintivo di chi lotta, alla fine dello spettacolo verrà intonato per ricordare a tutti che non si tratta solo di una canzone: è un volto, un gesto, un moto di commozione, una festa collettiva». L’evento è inserito nella rassegna Calabria Teatro II finanziata con risorse Psc.

LEGGI ANCHE: A Simbario arriva l’opera sui re della risata “Stanlio e Ollio”

Motta Filocastro si prepara all’atteso evento “Allestimundi”