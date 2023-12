Vibo Marina, il Natale sul mare con “Mamma che festa”

«Se è vero che il Natale è la festa più magica dell’anno, quale occasione migliore per far vivere ai bambini, che sono la vera essenza dello spirito natalizio, questi attimi di magia?». È la domanda che si pongono gli organizzatori di “Mamma che festa”, guidata da Laura Costantini, che si terrà a Vibo Marina il 21 e 22 dicembre, a integrazione del programma di Natale promosso dall’amministrazione comunale. Due serate ricche di intrattenimento alla Marina «fiore all’occhiello della provincia, che – a detta di “Mamma che festa” – merita le attenzioni delle più ambite mete calabresi». Sarà proprio la centralissima via Michele Bianchi, dalle ore 17:00, la protagonista del Natale sul mare, con un programma che prevede, per giorno 21, spettacoli di giocoleria, spettacoli di fuoco, trampolieri itineranti, mascottes e i personaggi amati dai più piccoli, animazione con gli elfi e con Babbo Natale pronto ad accogliere i bambini e a ricevere le loro letterine. A conclusione, assieme ad Alma Dance, balli e musica per tutta la serata. Giorno 22, in collaborazione con la “Veipo Promotions”, dalle ore 18:00, due aree concerti con “Tanta Cerveza Band” e i “Morsomarso Project” e poi ancora area latin dance con “Alma Dance”, artisti di strada, spettacoli di luce, bolle di sapone e l’immancabile area bimbi, con gonfiabile, zucchero filato, tante mascottes, Babbo Natale e i suoi elfi. Gli organizzatori di “Mamma che festa” concludono, quindi, con un invito: «Nella speranza che sia un sereno Natale per tutti, vi aspettiamo per festeggiare insieme».

