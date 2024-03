Elezioni comunali a Vibo, variano alcune sezioni elettorali: ecco cosa cambia

L’ufficio Servizi demografici del Comune di Vibo Valentia rende noto agli elettori di via Moderata Durant, di contrada Aeroporto e di contrada Vaccaro alcune variazioni in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Nello specifico, in attuazione della normativa vigente in materia elettorale, si è reso necessario rimodulare alcune sezioni:

Gli elettori residenti in Via Moderata Durant voteranno nella sezione n.12;

voteranno nella sezione n.12; Gli elettori residenti in Via Antonio Guarasci, via Giuseppe Saragat, via Sandro Pertini, via Nilde Iotti, via Giovanni Spadolini, via Luigi Einaudi, via Umberto Terracini, via Giovanni Gronchi, via Ferruccio Parri, via Enrico De Nicola, via Giorgio La Pira e via Paolo Blandino voteranno nella sezione n.37.

Le sezioni elettorali n. 12 e n. 37 avranno sede presso la scuola dell’Infanzia “Don Bosco” sita a Vibo Valentia in Via J. Palach. I residenti in contrada Aeroporto e in contrada Vaccaro voteranno nelle sezioni n. 26 e n. 27 con sede elettorale presso la scuola elementare “Don Milani” sita in via Roma a Vena Superiore. Orari ufficio elettorale: da lunedì a venerdì dalle 09:00 alle 13:00, martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00.

LEGGI ANCHE: Il Corsivo | Comunali a Vibo: il polo centrista e i problemi interni non risolti

Comunali a Vibo: Muzzopappa rompe con l’esperienza leghista e sposa il “Patto per la Città”

Comunali a Vibo: l’area di Centro ufficializza la candidatura a sindaco dell’avvocato Muzzopappa

Comunali a Vibo, Prestia: «Cosa succederà con le prossime elezioni? Niente»