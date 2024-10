Vibo, il consigliere comunale di minoranza Domenico Console passa al Gruppo misto

Domenico Console, eletto in Consiglio comunale a Vibo durante la tornate elettorale di giugno scorso tra le fila della lista “Oltre”, formazione che sosteneva il candidato di centrodestra Roberto Cosentino, passa al “Gruppo misto”.

La comunicazione ufficiale è stata fatta pervenire al presidente del Consiglio comunale Antonio Iannello questa mattina. Console era capogruppo della squadra di “Oltre” e nel documento presentato oggi comunica che assumerà le stesse funzioni per il “Gruppo misto” e «per l’effetto, di partecipare in qualità di titolare a tutte le commissioni consiliari permanenti». Poi, in conclusione, Console invita «a ratificare la presente comunicazione nel corso della prossima seduta utile di Consiglio comunale».