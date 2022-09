Ospedale di Vibo, grave carenza di personale in Radiologia: arrivano in aiuto i medici di Catanzaro

Stipulato un accordo tra l'Asp e il Pugliese Ciaccio: tre turni a settimana saranno coperti dagli specialisti in servizio nel capoluogo di regione. Una decisione necessaria per «garantire i livelli di assistenza previsti dalle vigenti disposizioni»

Nuovo Protocollo d’intesa tra l’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia e l’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, al fine di far arrivare nell’ospedale Jazzolino altri medici dal nosocomio del capoluogo di regione. Dopo gli ortopedici, questa volta si tratta dei radiologi. Nel reparto di Radiologia dell’ospedale vibonese, infatti, persiste una grave carenza di personale medico: circostanza che ha indotto l’Asp, guidata dal commissario straordinario Giuseppe Giuliano, a chiedere aiuto al Pugliese Ciaccio. La richiesta risale al 25 agosto scorso ed è motivata dalla necessità di «garantire i livelli di assistenza previsti dalle vigenti disposizioni». [Continua in basso]

Tre turni a settimana coperti dai medici di Catanzaro

L’Azienda ospedaliera di Catanzaro ha dato la propria disponibilità, fino «all’esaurirsi delle necessità dell’Asp di Vibo in relazione alle nuove assunzioni programmate ed autorizzate». Al momento è previsto che la convenzione abbia validità fino al 31 dicembre 2022. Ma che cosa prevede in concreto l’accordo? Al fine di garantire la continuità assistenziale nel reparto di Radiologia dello Jazzolino, tre turni settimanali saranno coperti in regime di prestazione aggiuntiva da medici specialisti in servizio al Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Ognuno dei professionisti non dovrà superare un monte orario mensile di 28 ore. I turni, da espletarsi al di fuori dell’orario di lavoro svolto a Catanzaro, saranno preventivamente e mensilmente concordati tra il direttore del Dipartimento dei servizi dell’Asp di Vibo e il direttore del reparto di Radiologia dell’Azienda ospedaliera di Catanzaro.

Ovviamente, tale operazione avrà dei costi per l’Asp di Vibo Valentia. Nello specifico, il protocollo d’intesa sancisce che l’Azienda sanitaria corrisponda al Pugliese Ciaccio «una somma lorda di 60 euro all’ora, più il rimborso chilometrico per il raggiungimento dalla sede di lavoro e ritorno, nelle modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative nazionali e contrattuali». [Continua in basso]