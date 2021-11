Vibo, sistemata l’unica strada per accedere a San Pietro dopo la frana

È stata completata la sistemazione dell’unica strada di accesso alla frazione San Pietro, dopo la frana che ha interessato la principale via in seguito alle abbondanti piogge del 25 ottobre scorso. Lo fa sapere l’amministrazione comunale di Vibo Valentia, nella persona dell’assessore ai Lavori pubblici Giovanni Russo.



I lavori per consentire provvisoriamente il transito ai residenti di San Pietro «sono stati realizzati con speditezza e nel pieno rispetto del cronoprogramma che l’amministrazione si era prefissata», spiega Russo. [Continua in basso]

Obiettivo dell’amministrazione resta però quello di mettere in sicurezza la strada franata nei giorni scorsi, aggiunge. «È stata, infatti, già attivata la procedura amministrativa per la messa in sicurezza dell’arteria, grazie a un finanziamento ministeriale e a stretto giro si procederà all’affidamento del servizio di progettazione e studio geologico dell’area per la realizzazione di interventi finalizzati al ripristino della viabilità e alla sicurezza della circolazione stradale, mediante la realizzazione di opere atte a consentire il rinforzo della scarpata oggetto di frana e il ripristino della sede stradale in corrispondenza del cedimento».

