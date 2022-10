La scuola “Vespucci” di Vibo Marina pronta a sbarcare in tv su “Uno mattina in famiglia” -Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Ha fatto tappa al porto di Vibo Marina la troupe televisiva di Uno Mattina in famiglia, lo storico talk show di Rai Uno capace di inglobare i più svariati argomenti, di cronaca, spettacolo, cultura e socialità. Una troupe dell’emittente nazionale è giunta questa mattina nella cittadina tirrenica per realizzare un servizio con i ragazzi e gli insegnanti dell’Istituto statale comprensivo Amerigo Vespucci di Vibo Marina, una scuola moderna riconosciuta in Calabria per il suo impegno educativo-formativo grazie anche a diversi progetti innovativi. Una scuola di innovazione e di ricerca che sa accogliere e far crescere in un’azione interdisciplinare dove trova spazio anche la musica, con una singolare orchestra giovanile che si è esibita in numerose occasioni in Italia, anche davanti al Presidente della Repubblica e a Papa Francesco. [Continua in basso]

Ma è una scuola che, anche in virtù della sua collazione fisica, ha tra le tematiche privilegiate il mare. Ha in dotazione una barca a vela di 15 metri ormeggiata nel porto di Vibo Marina che spesso diventa aula itinerante della scuola, laboratorio di vita marittima e di scienze de mare, ponte di coperta divenuto talora palco per concerti. Il servizio su Vibo Marina e i ragazzi della scuola Vespucci andrà in onda nel programma di Uno mattina di sabato 12 novembre.

LEGGI ANCHE: Vibo Marina, cerimonia nel 60esimo anniversario della tragedia della “Soreghina”

Assistenza agli alunni disabili, il Comune di Vibo potenzia il servizio: ecco in quali scuole

Tags

vibo marina

Articoli correlati