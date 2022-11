Spilinga, utenze domestiche e canoni di locazione: dal Comune bando per i contributi

Un Avviso pubblico per la concessione di un contributo per il pagamento delle utenze domestiche (acqua, luce, gas, ecc.) e canoni locazione è stato pubblicato da parte dell’amministrazione comunale di Spilinga, guidata dal sindaco Enzo Marasco. «Si informa la cittadinanza – fanno sapere in proposito dalla sede municipale – che l’amministrazione comunale, recependo il decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con quelli dell’Economia e delle Finanze del 24 giugno 2021, per misure urgenti di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno, ha deciso di emanare l’avviso seguente, esclusivamente per il pagamento delle utenze domestiche e dei canoni di locazione, considerando il difficile momento attraversato per l’aumento delle tariffe di energia elettrica e gas». I moduli di domanda e il bando sono disponibili sul sito istituzionale del Comune.