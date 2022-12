Sport e ambiente al centro dell’evento natalizio di “Vibo Marina c’è”

Le iniziative messe in campo dall’imprenditore Attilio Fiorillo, presidente dell’ associazione Vibo Marina c’è, non mancano gli appuntamenti natalizi e, con la collaborazione di diversi organismi, puntano a mettere a segno giornate all’insegna della promozione di tematiche sociali. Lo stadio Roberto Marzano di Vibo Marina, in occasione dell’evento “Sport e ambiente a tutela degli animali” ha fatto da cornice a una giornata dedicata ad attività sportive e ambientali, in cui protagonisti indiscussi sono stati i giovani. [Continua in basso]

L’apprezzata e riuscita iniziativa ha visto la presenza del Vescovo Attilio Nostro, sempre attento alle tematiche sociali, e la collaborazione di diversi esponenti di alcune associazioni operanti sul territorio: Piero Sorrentino, presidente di Boys Marinate, Iosella Caridà, presidente della Pgs di Vibo Valentia, Guglielmo Galasso, presidente del Wwf Vibo, Michele Napolitano, presidente dell’associazione Fattoria la Goccia e Roberta Cannizzaro, presidente dell’associazione Amore Randagio. Alla manifestazione, inoltre, presente il nucleo cinofilo dell’Arma. “E’ bellissimo stare insieme e regalare un sorriso ai nostri bambini”, ha dichiarato il presidente di Vibo Marina c’è, Attilio Fiorillo, entusiasta del coinvolgimento di tante persone all’evento che ha posto l’accento proprio sui più giovani e la loro capacità di essere una risorsa importantissima nella valorizzazione e tutela dell’ambiente, degli animali e dello sport. Durante la giornata non sono mancati momenti particolarmente gioiosi e a tema natalizio, che hanno visto la loro massima espressione con la donazione di regali, dolciumi e la presenza di Babbo Natale e la slitta.

LEGGI ANCHE : Vibo, l’associazione Ana Ugl organizza un mercatino di Natale in piazza Municipio

Tags

vibo marina

Articoli correlati