Il giornalista Rai Domenico Iannacone in visita a LaC

di E.D.G.

«In questo network si percepisce una visione, una forte identità». I riscontri positivi al proprio lavoro fanno sempre piacere, ma se vengono da un professionista che di Tv e giornalismo se ne intende davvero, come Domenico Iannacone, la gratificazione è doppia. Il giornalista Rai, autore e conduttore di trasmissioni di approfondimento di grande successo, come I dieci comandamenti e Che ci faccio qui, ha visitato gli studi televisivi e la redazione di LaC News24, ammiraglia del gruppo editoriale Diemmecom. In regione per partecipare come ospite a Blu Calabria – nuovo format di LaC sui parchi marini calabresi condotto da Francesca Mirabelli, attualmente in preparazione – Iannacone ha raggiunto la sede della nostra redazione centrale per una visita informale finalizzata a conoscere meglio «una realtà – ha detto – di cui ho sentito tanto parlare». Un’occasione di confronto con i colleghi del network che ha consentito un fitto scambio di idee sui meccanismi della comunicazione e dell’informazione giornalistica. [Continua in basso]

Accompagnato dal direttore generale del Gruppo Maria Grazia Falduto, dal direttore di rete Franco Cilurzo e dal direttore responsabile di LaC News24 Pierpaolo Cambareri, il giornalista ha poi incontrato gli altri responsabili di settore e i colleghi redattori, rimarcando la percezione di una netta impronta editoriale, trasmessa dal presidente di Diemmecom, Domenico Maduli. «Nel cinema, ad esempio, si parla di idea dominante – ha detto Iannacone -, cioè il nocciolo di un progetto, quella parte che deve stare al centro del racconto. Se in un film non trovi l’idea dominante, vuol dire che il film non c’è. Qui da voi, invece, questo punto centrale esiste, è chiaro, come se fosse dettato da una visione che avverti subito». Continua a leggere su LaCnews24.it

