Vibo, al liceo “Capialbi” una giornata di confronto e formazione con il progetto “Protagonisti”

«A conclusione della “Settimana dello Studente”, la società cooperativa Aelle il Punto intende rivolgere un sentito ringraziamento al liceo statale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia, per aver dato spazio anche al progetto “Protagonisti: attiviamo relazioni, sviluppiamo le risorse, condividiamo il valore”». Così la società cooperativa Aelle Il Punto. «Con alcuni dei nostri operatori, le dottoresse Alessandra Ciccarelli, Maria Laura Barbuto e Maria Rosaria Vardaro, il 9 gennaio scorso, abbiamo partecipato ad un incontro con i liceali ed abbiamo accolto con entusiasmo l’invito da parte dei rappresentanti d’istituto per evidenziare la necessità della creazione di una comunità educante permanente e l’importanza dello sviluppo di una rete di relazioni sul territorio tra studenti, famiglie ed istituzioni – continua la cooperativa -. Una giornata di confronto, nel pieno spirito di condivisione di obiettivi, che ha permesso ai presenti di immergersi nell’attività di Mindfuness con la dottoressa Vardaro e di sottolineare il valore della consapevolezza di sé e dell’altro, dello spazio e del tempo. “Protagonisti” ha come destinatari del progetto i bambini di età compresa tra i 5 ed i 10 anni e le loro famiglie ed è attivo nei plessi scolastici di riferimento già da giugno scorso, con un percorso multidisciplinare integrato sui territori dei comuni partner di Drapia, Parghelia, Ricadi e Zaccanopoli. Quella della “Settimana dello studente” è stata occasione di apertura ad un più ampio target di pubblico, sempre nel contesto della formazione scolastica e della crescita personale e collettiva. A tal proposito, “Aelle il Punto”, soggetto proponente del progetto insieme alla cooperativa “Arte e Mestieri”, coglie questa opportunità per fare i complimenti a tutti gli studenti del “Capialbi” e per riconoscere loro il merito di aver portato avanti l’organizzazione di una così lodevole iniziativa. L’auspicio per tutti voi è che possiate sempre essere “Protagonisti”».

LEGGI ANCHE: Ricadi, scuole primarie: il ds Fiumara chiede al sindaco il mantenimento dei plessi scolastici

Vibo, il Liceo “Berto” pronto a celebrare la sesta Giornata dello sport

Mileto, finanziati 300mila euro per il ripristino del cimitero comunale