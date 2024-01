Vibo Marina, la panchina in frantumi nell’area portuale sostituita dal Comune

Rispondendo con estrema solerzia all’articolo pubblicato lunedì, il Comune di Vibo Valentia è prontamente intervenuto per sostituire, con una nuova panchina in cemento, quella giacente da mesi, letteralmente a pezzi, sulla centrale banchina Fiume dell’area portuale di Vibo Marina. L’intervento è stato svolto dagli addetti dell’assessorato ai Lavori Pubblici ed è servito a riportare una delle zone più belle della cittadina portuale allo stato originario, oltre a rimuovere la situazione di pericolo costituita dai frantumi presenti al suolo. Un lavoro che è anche servito al ripristino del decoro urbano in un’area molto frequentata, specialmente d’estate, da cittadini e forestieri.

