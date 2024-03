Vibo, Gianpiero Greco nominato segretario provinciale Sappe

Tra i problemi che il sindacato dovrà affrontare: la carenza di personale in servizio nel carcere cittadino e l’assenza di uno specialista psichiatra per la cura dei detenuti

Su proposta del segretario regionale Francesco Ciccone, il segretario generale Donato Capece ha provveduto ad assegnare l’incarico di segretario provinciale del Sappe a Gianpiero Greco 49 anni, 28 anni di servizio nei penitenziari di Genova, Pisa, Catanzaro e Vibo Valentia. L’agente ricopre la qualifica di vice sovrintendente, a seguito della nomina del 19 gennaio scorso a segretario regionale Ciccone. La segreteria regionale esprime soddisfazione per la sua nomina che arriva dopo diversi incontri che Ciccone ha voluto avere con tutti i segretari di Vibo. Il sindacato ha inteso dare continuità e soprattutto dimostrare al personale la vicinanza e il lavoro per superare questo difficile momento. «La Casa circondariale di Vibo Valentia – specifica la sigla sindacale – presenta una piana organica carente di 70 unità di polizia penitenziaria, con la presenza di detenuti con patologia psichiatrica e contestualmente l’assenza dello specialista psichiatra, che porta giornalmente il personale ad esporsi rischiando la propria vita. Giampiero (che tutti conoscono per serietà e dedizione) è la persona giusta al momento giusto, che saprà affrontare quotidianamente le criticità di un lavoro difficile come quello del poliziotto penitenziario, perché da sempre condivide gioie e dolori, ed è sempre pronto a incoraggiare e supportare i colleghi nello svolgimento dei difficili compiti».

