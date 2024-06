Il sindaco di Jonadi in Ucraina per siglare un patto di amicizia e cooperazione con la città di Pirjatyn: «Esperienza unica»

Il sindaco di Jonadi Fabio Signoretta, e il sindaco di Pirjatyn, Andrii Simonov, hanno concluso e siglato un accordo per l’amicizia e la cooperazione reciproca. I dettagli sono contenuti in una nota stampa del Comune. Il centro del Vibonese, da un lato «sta facendo un ottimo lavoro nel contrastare il fenomeno dello spopolamento dei piccoli comuni, ed i risultati si vedono nel numero di giovani che restano e che tornano a vivere lì, facendo aumentare di anno in anno la popolazione». Il sindaco della cittadina ucraina, invece, «è uno dei più giovani sindaci della Regione di Poltava, e la sua grande dedizione alle persone e all’ambiente».

L’esperienza del sindaco Signoretta

Il primo cittadino di Jonadi, nei giorni scorsi, è partito alla volta dell’Ucraina: «Abbiamo visto l’ospedale, un asilo nido con il suo rifugio (ricavato da una cantina e pronto per essere utilizzato dopo soli due mesi di lavoro. È staro reso un luogo sicuro, il più colorato e confortevole possibile per i bimbi); e un istituto del Centro servizio sociale di Pirjatyn che si occupa di bambini affetti da disabilità. Luogo a dir poco straordinario, dove, oltre all’attenzione nei confronti dei bambini, ci si focalizza anche sull’assistenza ai genitori, dando loro consigli utili e piuttosto pratici sulla gestione a casa di situazioni complesse».

Per Signoretta «i successi di questo comune riguardano anche la raccolta differenziata, la protezione dell’ambiente e lo smaltimento dei rifiuti».

Il protocollo

Sarà dunque un protocollo di intesa che mira alla condivisione reciproca di know-how in ambito scientifico, tecnologico, medico, sociale: «Il supporto fornito ad un paese colpito dalla guerra sotto l’aspetto delle competenze e delle conoscenze rappresenta un forte segnale di vicinanza al popolo ucraino ma anche un metodo innovativo di cooperazione.

Si inizierà presto a lavorare per rendere questa collaborazione proficua e interessante per entrambi i comuni. Intanto, siamo felici che i rapporti tra Italia e Ucraina si intensifichino progetti simili a questo partiranno presto insieme ad altre città». «Siamo orgogliosi di tornare a casa, dopo un’incredibile esperienza di una settimana in Ucraina, con un memorandum di cooperazione firmato tra un comune italiano e un comune ucraino», ha poi aggiunto.

Ringraziamenti sono giunti all’indirizzo del parlamentare ucraino Oleksii Ustenko e della presidente dei Radicali italiani Patrizia De Grazia «nel creare e gestire questi progetti di gemellaggio tra territori italiani e ucraini. Il loro lavoro di coordinamento – chiosa Signoretta – è fondamentale per la gestione dei rapporti sovranazionali».

LEGGI ANCHE: Mettete viole nei vostri cannoni, il sindaco Signoretta in viaggio verso Kiev con i fiori simbolo di Ionadi: «Le pianteremo in Ucraina»