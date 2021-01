Società “Felice Antonio David” di Acquaro, scende in campo per la ricerca sulle malattie neurodegenerative Il progetto promosso dall'organizzazione di volontariato in collaborazione con la Fondazione Umberto Veronesi, è destinato a finanziare lo studio per la scoperta di nuove cure contro patologie come il morbo di Alzheimer Di Redazione -

Il progetto promosso dall'organizzazione di volontariato in collaborazione con la Fondazione Umberto Veronesi, è destinato a finanziare lo studio per la scoperta di nuove cure contro patologie come il morbo di Alzheimer

Informazione pubblicitaria