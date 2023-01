La Vibonese attende il Catania e Luis Hernaiz suona la carica -Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Luis Hernaiz, centrocampista, è fra le novità della stagione in casa rossoblù ed è proprio lui a suonare la carica in vista della partita di sabato. Al Luigi Razza, nell’anticipo, ecco la capolista Catania. Ultimi preparativi, allora, per la squadra di Giacomo Modica, vogliosa di togliersi una bella soddisfazione, da regalare al presidente Caffo, ovviamente, che tiene particolarmente a questa gara. Per il mediano della Vibonese la capolista si può battere, anche se ovviamente bisognerà compiere un’impresa contro un’autentica corazzata, che all’andata si è imposta con il risultato di 3-0. «Quel risultato – sostiene Hernaiz – è stato fin troppo penalizzante nei nostri confronti, anche perché abbiamo giocato in dieci per quasi tutta la partita. Al di là di questo, sappiamo bene la forza della squadra siciliana, costruita con l’obiettivo di salire in Serie C. Noi, però, siamo consapevoli dei nostri mezzi e faremo di tutto per vincere la partita, in maniera tale da regalare una soddisfazione ai tifosi ed al presidente». Saranno numerosi i tifosi degli etnei al Luigi Razza. È andato praticamente esaurito il settore ospiti da 1200 posti. Per Hernaiz sarà sicuramente una bella giornata di sport: «Ci saranno tanti sostenitori del Catania e spero che anche la tifoseria di casa possa essere numerosa, in maniera tale da vivere una gran bella giornata di sport». [Continua in basso]

Progetto Giovani

La Vibonese rimane in vetta nella classifica relativa al progetto “Giovani D valore” che intende premiare quelle società che ricorrono maggiormente all’utilizzo degli under. Nella graduatoria aggiornata alla fine del girone di andata, per come pubblicato sul Comunicato ufficiale, la Vibonese è in vetta al proprio girone con 638 punti, davanti a Santa Maria Cilento che ne ha 626 ed al Locri che si trova a 549 punti.

