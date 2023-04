Scuola Calcio Bulldog Vibo, si dimette il direttore tecnico

Un lavoro certosino fatto con dedizione e competenza e costruito nell’arco di quattro lunghi e prosperi anni. Sicuramente è innegabile il lavoro svolto dall’ormai ex coordinatore tecnico della Scuola Calcio Bulldog, Ettore Sangiorgio, il quale aveva iniziato il suo cammino nel lontano 22 settembre 2019 e terminato proprio in questi giorni con circa 280 giovani tesserati. Ettore Sangiorgio ha annunciato le proprie dimissioni da direttore tecnico della Bulldog a partire da domani 1 maggio. [Continua in basso]

E’ lui stesso, infatti, a comunicare la decisione dopo una riunione tecnica organizzata dallo stesso: «Ho deciso di terminare il mio rapporto con la società Bulldog dopo quattro anni di collaborazione. Non è stato facile prendere questa decisione, ma la sintonia che c’era prima con alcuni dirigenti è venuta meno, creando situazioni che non sono idonee per una proficua collaborazione e che non consentivano più un ottimo allineamento con le mie idee tecniche di sviluppo del Settore Giovanile».

Un divorzio sportivo, comunque sia, che non va assolutamente a spezzare il legame venutosi a creare con la società nel percorso di questo quadriennio, e a testimoniarlo è lui stesso con un attestato di stima: «Voglio ringraziare tutti i ragazzi e l’intero staff tecnico a cui sono legato, oltre che da un forte impegno professionale, anche da una grande stima personale per quello che siamo riusciti a fare in questi quattro anni di duro lavoro, dandoci la conferma di dimostrare che con passione, sinergia e sacrificio si possono ottenere risultati importanti. Ringrazio anche la società per avermi fatto vivere una bella esperienza sia sotto l’aspetto umano che professionale e formativo. Auguro pertanto alla società Bulldog le migliori fortune». Tanta passione e un’enorme dedizione da sempre prestata al calcio dei più giovani, quella di Ettore Sangiorgio, il quale ha saputo costantemente formare e plasmare i nuovi volti del calcio futuristico.

