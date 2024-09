Volley femminile, la Todosport pronta ad affrontare il campionato di Serie C. Il ds Ceraso: «Sarà un torneo difficile»

Verso la conclusione un’altra settimana di preparazione per la Todosport Vibo Valentia. Infatti ci sarà il rompete le righe dopo tanto lavoro svolto dalle ragazze di Vito Iurlaro, sia in palestra pesi che presso il Pala Borsellino, casa delle ragazze vibonesi. Tanto impegno, tanto sudore per tutte, nessuna si è tirata indietro ed ha dato ottime indicazioni a tutti e che ha fatto capire, cosa più importante questa, che il gruppo si sta formando. Anche a Crotone, dove la squadra Arancio blu ha svolto un allenamento congiunto, contro della avversarie più esperte e più forti, ricordiamo che le pitagoriche affronteranno il campionato di Serie B1. Ora è il momento di intensificare fatica e lavoro, visto che l’inizio del campionato di Serie C si sta avvicinando.

Abbiamo ascoltato il ds Luigi Ceraso: «Finisce un’altra settimana di intenso lavoro e continuano ad arrivare, dice Ceraso, sempre ottime indicazioni. Siamo felici per come sta evolvendo la situazione. Sarà un campionato molto difficile dove anche noi vorremmo ben figurare. Manca ancora un tassello – conclude il Ds vibonese – siamo vigili sul mercato ma la fretta non deve essere cattiva consigliera. Infatti, tra i tanti profili che stiamo visionando, non possiamo assolutamente sbagliare».