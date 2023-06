Inquinamento, a Pizzo divieto di balneazione in un tratto di mare

Superamento dei limiti previsti dalla legge per i parametri Enterococchi intestinali ed Escherichia coli: è quella la motivazione che ha portato al divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare denominato “Area Museo Civico” a Pizzo, ossia nello specchio d’acqua antistante la Chiesetta di Piedigrotta. Il divieto è arrivato con un’ordinanza del sindaco Sergio Pititto, successiva ad una comunicazione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente della Calabria (Arpacal), Dipartimento provinciale di Vibo Valentia, che informava dell’anomala presenza di batteri di origine fecale in quel tratto di mare, accertata con i prelievi effettuati il 21 giugno. Una condizione che, si chiarisce nell’ordinanza, «si configura come “inquinamento di breve durata”». E infatti il divieto è temporaneo e le acque torneranno ad essere balneabili nel momento in cui nuove analisi sui parametri microbiologici attesteranno il rientro dei valori nei limiti previsti dalla legge. In quel caso l’ordinanza, dopo relativa comunicazione di Arpacal, potrà essere revocata. Fino a quel momento niente bagno davanti a Piedigrotta.

Appena dieci giorni fa, sempre per un superamento dei valori limite di Enterococchi intestinali ed Escherichia coli, con un’altra ordinanza era stata vietata la balneazione sempre nel tratto di mare denominato “Area Museo Civico” e, inoltre, in altri due punti: Sud Angitola e Porticciolo. Il 14 giugno poi nuove analisi avevano dato esito conforme ai parametri stabiliti dalla normativa vigente, e quell’ordinanza era stata di conseguenza revocata. Oggi però, a distanza di pochi giorni, per le acque davanti a Piedigrotta si torna punto e a capo.

