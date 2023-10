“La Calabria in cantiere”, a Ricadi l’assemblea regionale di Legambiente

“La Calabria in cantiere” è il tema scelto per l’assemblea regionale dei soci di Legambiente Calabria, guidata da Anna Parretta, che il prossimo 7 ottobre rinnoverà i propri organi associativi e discuterà dei temi legati alla transizione ecologica, per superare la crisi climatica e costruire un futuro di pace, in vista del XII Congresso nazionale di Legambiente che avrà luogo a Roma, dall’1 al 3 dicembre. A presenziare l’evento, che si terrà all’interno della Green Station di Santa Domenica di Ricadi, via Stazione (Vibo Valentia), a partire dalle ore 10, il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, al quale saranno affidate le conclusioni della prima sessione congressuale alla quale parteciperanno diversi ospiti ed istituzioni.

Hanno già dato conferma della loro presenza, il dirigente della Regione Calabria, dipartimento territorio e tutela dell’ambiente, Salvatore Siviglia; il commissario straordinario dell’Arpacal, Emilio Errigo; i sindaci Nicola Tripodi di Ricadi; Giovanni Macrì di Tropea; Giuseppe Condello di San Nicola da Crissa e Flavio Stasi di Corigliano-Rossano; il comandante regionale Unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri, il colonnello Giovanni Misceo; il presidente di Unindustria Calabria Aldo Ferrara; il presidente di Goel, Vincenzo Linarello, Francesco Russo dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e rappresentanti di Anpi, Forum del Terzo Settore, Fai, Lipu, Libera, Slowfood, Calabra Maceri e Le Green House.

Nella sessione pomeridiana, dalle ore 16, è prevista la votazione del documento congressuale, l’elezione degli organismi dirigenti, la nomina della presidenza Ceag Calabria e la nomina delegati al congresso nazionale. Non mancheranno momenti conviviali grazie all’organizzazione del circolo territoriale di Legambiente con il suo presidente Franco Saragò.

