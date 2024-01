Balenottera avvistata a Vibo Marina, uscita indenne dal porto -Video

Nel filmato diffuso dal sig. Corigliano e condiviso sul gruppo “Pizzo Vagabonda”, il piccolo cetaceo avvistato nel porto di Vibo Marina appare disorientato nel cercare una via d’uscita e ritrovare il mare aperto evitando banchine e imbarcazioni. Si era temuto che la balenottera potesse procurarsi qualche ferita, ma l’intervento della Guardia costiera e di un gruppo di volontari ha aiutato il piccolo mammifero, appartenente alla specie “Balenottera comune”, come precisato dal naturalista e responsabile Wwf di Vibo Valentia, Pino Paolillo, ad uscire indenne dal bacino portuale. Per guardare il filmato, clicca qui.

