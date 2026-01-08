Social
Ambiente

Prima neve nel Vibonese: le Serre sotto una coltre bianca

8 gennaio, 2026
Magia della natura

Ecco la neve! Le Serre vibonesi si svegliano sotto una coltre bianca. E non è finita: le previsioni meteo

FOTO E VIDEO | Come previsto i primi fiocchi del 2026 hanno imbiancato l’entroterra montano. Nelle prossime ore dopo un veloce miglioramento delle condizioni meteorologiche sono attese nevicate ancora più abbondanti
Salvatore Lia
Ecco la neve! Le Serre vibonesi si svegliano sotto una coltre bianca. E non è finita: le previsioni meteo
Evento green

Rifiuti come risorsa: a Vibo gli alunni protagonisti di iniziative di educazione ambientale

In campo l’assessorato all’Ambiente del Comune e la Muraca Srl. Miceli: «Fondamentale è far comprendere quanto sia importante ridurre gli sprechi e promuovere l’economia circolare»
Redazione
Rifiuti come risorsa: a Vibo gli alunni protagonisti di iniziative di educazione ambientale
Il progetto

Un nuovo parco eolico incombe sulle Preserre vibonesi. I sindaci di 4 Comuni si oppongono e chiamano i cittadini alla mobilitazione

Depositato alla Regione Calabria il piano di una società altoatesina per l’installazione da sette torri da 200 metri nei comuni di Polia e Filadelfia con opere anche a Maierato e Monterosso. Una nuova aggressione al paesaggio tra l’oasi Wwf del Lago Angitola e il Parco delle Serre
Stefano Mandarano
Un nuovo parco eolico incombe sulle Preserre vibonesi. I sindaci di 4 Comuni si oppongono e chiamano i cittadini alla mobilitazione
Maltempo

Pioggia e venti di tempesta in arrivo sul Vibonese. Sulle Serre s’attende (ancora) neve: le previsioni meteo

La nuova e intensa perturbazione porterà piogge che potranno superare anche i 100 mm. Aria fredda e nevicate abbondanti su tutti i monti di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte
Salvatore Lia
Pioggia e venti di tempesta in arrivo sul Vibonese. Sulle Serre s'attende (ancora) neve: le previsioni meteo

Controlli del territorio

Gestione rifiuti abusiva, sequestrato impianto nel Cosentino. Due denunce

I finanzieri hanno scoperto un’attività di lavorazione di rifiuti edili priva di autorizzazioni nonché un ampio terreno ove venivano depositati ingenti quantità di scarti edili, rifiuti speciali non pericolosi
Redazione
Gestione rifiuti abusiva, sequestrato impianto nel Cosentino. Due denunce
Presa di posizione

Preserre vibonesi, il Wwf contro un nuovo parco eolico: «Abbiamo già dato. Perché non lo fanno a casa loro in Alto Adige?»

L’associazione ambientalista si schiera al fianco dei sindaci di Polia, Filadelfia, Maierato e Monterosso contro il progetto di una società altoatesina: «Piloni alti 200 metri non sono compatibili con l’Oasi dell’Angitola e il Parco regionale»
Redazione
Preserre vibonesi, il Wwf contro un nuovo parco eolico: «Abbiamo già dato. Perché non lo fanno a casa loro in Alto Adige?»
Spettacolo della natura

Calabria imbiancata, la magia della neve su Pollino, Sila, Serre e Gambarie: la fotogallery

Prima settimana dell’anno con una coltre bianca che ricopre tutti i monti calabresi. Domani breve pausa con lieve aumento delle temperature ma nel weekend ecco tornare l’aria artica
Salvatore Lia
Calabria imbiancata, la magia della neve su Pollino, Sila, Serre e Gambarie: la fotogallery
Le previsioni

Arriva la neve sulle Serre, piogge intense e vento forte nel resto del territorio vibonese

Temperature in graduale discesa fino al clou di giovedì con le precipitazioni nevose che interesseranno tutti i rilievi montuosi calabresi 
Salvatore Lia
Arriva la neve sulle Serre, piogge intense e vento forte nel resto del territorio vibonese
Previsioni meteo

In Calabria arriva l’inverno vero: da domani pioggia ovunque e sui monti torna la neve. Sullo Jonio venti fino a 120 km/h

Nuova ondata di maltempo che durerà almeno fino a domenica. Aria fredda di origine polare apporterà un consistente calo delle temperature. Ecco le previsioni
Salvatore Lia
In Calabria arriva l'inverno vero: da domani pioggia ovunque e sui monti torna la neve. Sullo Jonio venti fino a 120 km/h
Le previsioni

In Calabria la settimana inizia tra piogge e caldo anomalo: da mercoledì svolta meteo con freddo polare e neve

Correnti umide da Sud-ovest portano oggi precipitazioni anche intense su aree joniche e interne. Ma da metà settimana cambia tutto: aria polare in arrivo, temperature in calo fino a 10 gradi e neve sui rilievi calabresi
Salvatore Lia
In Calabria la settimana inizia tra piogge e caldo anomalo: da mercoledì svolta meteo con freddo polare e neve
Il caso

Mare “cancellato” a Pizzo, petizione online contro la barriera frangiflutti: «Risultato diverso dal progetto»

I promotori sollecitano Soprintendenza e Provincia a controllare la coerenza paesaggistica dei lavori tra La Marina e la Seggiola: «I rendering completamente differenti da quanto realizzato, intervenire prima che sia troppo tardi»
Redazione
Mare "cancellato" a Pizzo, petizione online contro la barriera frangiflutti: «Risultato diverso dal progetto»
La protesta

Pale eoliche a un chilometro dal Parco delle Serre, comuni sul piede di guerra: «Effetti negativi su turismo e comunità»

La Regione ha avviato il procedimento di valutazione di impatto ambientale. Le tre amministrazioni di Argusto, Cardinale e Gagliato pronte a dare battaglia. Già depositate osservazioni negative anche da parte della soprintendenza ai beni archeologici e culturali  
Luana Costa
Pale eoliche a un chilometro dal Parco delle Serre, comuni sul piede di guerra: «Effetti negativi su turismo e comunità»
Le previsioni

Meteo Vibonese, temperature in aumento e piogge in arrivo: fine settimana all’insegna dell’instabilità

Dopo un sabato con cieli prevalentemente poco nuvolosi o sgombri, la domenica porterà un deciso cambiamento con precipitazioni sparse
Salvatore Lia
Meteo Vibonese, temperature in aumento e piogge in arrivo: fine settimana all'insegna dell'instabilità
Capodanno glaciale

L’arrivo del 2026 porta un’ondata di freddo polare sul Vibonese: nella notte a Serra San Bruno -3,6 gradi

Tanto freddo anche sulla città di Vibo Valentia dove spiccano valori di 1.5 gradi. Ecco le temperature registrate in città e provincia dalle stazioni meteo Arpacal
Salvatore Lia
L'arrivo del 2026 porta un'ondata di freddo polare sul Vibonese: nella notte a Serra San Bruno -3,6 gradi
Non solo ambiente

Avis di Vazzano e Calabria Verde regalano 45 abeti bianchi ai donatori come «simbolo di vita»

L’iniziativa natalizia ha unito solidarietà e tutela del territorio: le piantine donate diventano un messaggio concreto di cura, responsabilità e legame con la comunità
Redazione
Avis di Vazzano e Calabria Verde regalano 45 abeti bianchi ai donatori come «simbolo di vita»
Meteo

Notte di Capodanno con tanto freddo ma cieli sereni: a Vibo previsti 3 gradi, nelle Serre si andrà sottozero

Aria fredda e secca in arrivo dal pomeriggio con temperature in forte calo, qualche piovasco durante la mattinata poi niente nuvole
Salvatore Lia
Notte di Capodanno con tanto freddo ma cieli sereni: a Vibo previsti 3 gradi, nelle Serre si andrà sottozero
Ambiente

Rifiuti, i cittadini di Sant’Onofrio: «Dal Comune nessun calendario per la raccolta durante le feste. Ignorate le nostre richieste»

I residenti segnalano: «Tutto tace, sia dal Comune che dai suoi rappresentanti che, taggati anche sui social, preferiscono sorvolare»
Redazione
Rifiuti, i cittadini di Sant'Onofrio: «Dal Comune nessun calendario per la raccolta durante le feste. Ignorate le nostre richieste»
Il meteo

Freddo e gelo a Capodanno, Vibo Valentia scenderà a 2 gradi nella notte di San Silvestro: le previsioni

La massa d’aria gelida in arrivo dopo una fase instabile prevista fino a domani farà crollare le temperature. Nelle Serre si toccheranno i -8°C. Clima rigido anche lungo la costa, con picchi di massimo 6\7°C
Salvatore Lia
Freddo e gelo a Capodanno, Vibo Valentia scenderà a 2 gradi nella notte di San Silvestro: le previsioni
Natura bella e terribile

Etna, lo spettacolo dell’eruzione tra la neve visibile anche dalla Calabria: esplosioni dal cratere Nord-est

Vulcano in attività dalla sera di Natale, di notte lancio di materiale incandescente per decine di metri sopra l’orlo del cratere. Al momento nessun pericolo per persone o abitazioni vicine
Salvatore Lia
Etna, lo spettacolo dell’eruzione tra la neve visibile anche dalla Calabria: esplosioni dal cratere Nord-est
Il bilancio

Puliamo il Parco marino: a Tropea studenti e Legambiente in campo per la pulizia della spiaggia della Marina dell’Isola

I promotori: «Si vuole trasmettere agli studenti i valori e l’importanza del volontariato ma con finalità prettamente educative e di sensibilizzazione ambientale». Durante le attività promosse dal Circolo di Ricadi, rinvenuta una carcassa di tartaruga Caretta caretta impigliata e soffocata da corde e da una rete da pesca
Redazione
Puliamo il Parco marino: a Tropea studenti e Legambiente in campo per la pulizia della spiaggia della Marina dell'Isola
Le previsioni

Nel Vibonese tempo stabile nel weekend ma con temperature in calo di notte, ondata di freddo in arrivo da lunedì

Durante la giornata valori miti specie lungo le coste e temperature tra 10-12 gradi nelle aree interne. Dalla prossima settimana attesa aria molto fredda dal Nord-Est
Salvatore Lia
Nel Vibonese tempo stabile nel weekend ma con temperature in calo di notte, ondata di freddo in arrivo da lunedì
La polemica

Barriera frangiflutti a Pizzo, i cittadini si rivolgono alla Soprintendenza: «Mare “cancellato”, si poteva fare?»

Un gruppo di residenti invia una richiesta formale all’autorità che tutela i beni archeologici, culturali e paesaggistici del territorio. Antonio Montesanti: «Non è una polemica, ma una domanda di trasparenza»
Redazione
Barriera frangiflutti a Pizzo, i cittadini si rivolgono alla Soprintendenza: «Mare "cancellato", si poteva fare?»
Le previsioni

Tempo stabile per la vigilia, qualche pioggia per Natale e Santo Stefano ma migliora nel weekend

Residui piovaschi in dissolvimento già nel corso della mattinata lungo il Tirreno cosentino, domani possibili deboli precipitazioni nelle aree joniche. Temperature nella media del periodo
Salvatore Lia
Tempo stabile per la vigilia, qualche pioggia per Natale e Santo Stefano ma migliora nel weekend
Le previsioni

Meteo Vibonese, giornata uggiosa con un po’ di pioggia e qualche temporale ma in serata torna il sereno

Le temperature rimarranno invariate con valori massimi intorno ai 14-16°C lungo le coste, mentre i venti si manterranno variabili
Salvatore Lia
Meteo Vibonese, giornata uggiosa con un po' di pioggia e qualche temporale ma in serata torna il sereno
