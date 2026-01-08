Prima neve nel Vibonese: le Serre sotto una coltre bianca

FOTO E VIDEO | Come previsto i primi fiocchi del 2026 hanno imbiancato l’entroterra montano. Nelle prossime ore dopo un veloce miglioramento delle condizioni meteorologiche sono attese nevicate ancora più abbondanti
Depositato alla Regione Calabria il piano di una società altoatesina per l’installazione da sette torri da 200 metri nei comuni di Polia e Filadelfia con opere anche a Maierato e Monterosso. Una nuova aggressione al paesaggio tra l’oasi Wwf del Lago Angitola e il Parco delle Serre
I finanzieri hanno scoperto un’attività di lavorazione di rifiuti edili priva di autorizzazioni nonché un ampio terreno ove venivano depositati ingenti quantità di scarti edili, rifiuti speciali non pericolosi
L’associazione ambientalista si schiera al fianco dei sindaci di Polia, Filadelfia, Maierato e Monterosso contro il progetto di una società altoatesina: «Piloni alti 200 metri non sono compatibili con l’Oasi dell’Angitola e il Parco regionale»
Correnti umide da Sud-ovest portano oggi precipitazioni anche intense su aree joniche e interne. Ma da metà settimana cambia tutto: aria polare in arrivo, temperature in calo fino a 10 gradi e neve sui rilievi calabresi
I promotori sollecitano Soprintendenza e Provincia a controllare la coerenza paesaggistica dei lavori tra La Marina e la Seggiola: «I rendering completamente differenti da quanto realizzato, intervenire prima che sia troppo tardi»
La Regione ha avviato il procedimento di valutazione di impatto ambientale. Le tre amministrazioni di Argusto, Cardinale e Gagliato pronte a dare battaglia. Già depositate osservazioni negative anche da parte della soprintendenza ai beni archeologici e culturali
La massa d’aria gelida in arrivo dopo una fase instabile prevista fino a domani farà crollare le temperature. Nelle Serre si toccheranno i -8°C. Clima rigido anche lungo la costa, con picchi di massimo 6\7°C
I promotori: «Si vuole trasmettere agli studenti i valori e l’importanza del volontariato ma con finalità prettamente educative e di sensibilizzazione ambientale». Durante le attività promosse dal Circolo di Ricadi, rinvenuta una carcassa di tartaruga Caretta caretta impigliata e soffocata da corde e da una rete da pesca
Un gruppo di residenti invia una richiesta formale all’autorità che tutela i beni archeologici, culturali e paesaggistici del territorio. Antonio Montesanti: «Non è una polemica, ma una domanda di trasparenza»