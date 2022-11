La Commissione parlamentare antimafia e le infiltrazioni nella politica e nell’economia del Vibonese

Nicola Morra

E’ un quadro a tinte fosche quello che viene fuori dall’ultima relazione della Commissione parlamentare antimafia – presieduta da Nicola Morra – appena pubblicata e che dà conto anche dell’esito della “missione” compiuta nel Vibonese nell’ottobre del 2020 e che tanto aveva “agitato” alcuni settori della politica locale e pure qualche sindaco che non aveva mancato di scagliarsi contro la stampa per aver dato conto delle attenzioni rivolte dall’organismo parlamentare e dal suo presidente nei confronti del proprio Comune. La disamina della situazione – a 360 gradi – copre anche tutto il 2021 e mette in luce sotto molteplici aspetti, non solo criminali, la situazione della provincia di Vibo Valentia e della città capoluogo. [Continua in basso]

La situazione socio economica della provincia di Vibo

Lavori sulla Trasversale delle Serre

La Commissione parlamentare antimafia dedica a tale aspetto un apposito paragrafo della sua relazione ed è impietosa sia con la ‘ndrangheta e sia nei confronti di buona parte della classe politica locale che ha portato il Vibonese agli ultimi posti d’Italia in quasi tutte le classifiche. “Istituita nel 1992 ma effettivamente operativa dal 1995, la provincia di Vibo Valentia si estende in un territorio di circa 1.500 km quadrati e comprende 50 Comuni, tutti di piccole dimensioni. La popolazione complessiva è di circa 162.000 abitanti e solamente il capoluogo, Vibo Valentia, ha una popolazione superiore ai 10.000 abitanti; la gran parte dei Comuni ha una popolazione inferiore ai 5000 abitanti e molti di essi non raggiungono i mille abitanti. Elevato, anche in questo territorio, il tasso di emigrazione soprattutto della parte più giovane della popolazione, e il fenomeno della dispersione scolastica. Secondo quanto riferito dal prefetto, appaiono negative – evidenzia la relazione della Commissione parlamentare antimafia – le prospettive circa la permanenza delle scuole nei centri più piccoli, cui seguirà inesorabilmente l’eliminazione o, quantomeno, la riduzione dei servizi in essi ad oggi ancora esistenti. Trattasi di condizioni che costituiscono un tessuto favorevole per lo sviluppo della criminalità, soprattutto organizzata, rispetto alla quale la prima difesa è certamente apprestata dalla cultura e dalla scolarizzazione. Gli enti locali della provincia di Vibo Valentia sono afflitti da endemica carenza di personale e l’età media dei dipendenti è molto alta, mancando ogni forma di turn over. Molti di tali enti versano in situazione di ‘dissesto’ (stato che caratterizza anche il Comune capoluogo e caratterizzava la Provincia) o comunque di ‘predissesto’. Ne consegue la carenza delle infrastrutture, soprattutto viarie: vi è una sola strada statale, interrotta in due punti per le alluvioni, la ‘trasversale delle Serre’ è incompiuta ed in genere è scarsa la manutenzione delle strade, proprio in ragione dello stato di ‘dissesto’ della Provincia. Il rappresentante del Governo ha sottolineato come trattasi di territorio molto fragile anche dal punto di vista idrogeologico e ha fatto presente di avere aggiornato il piano della protezione civile”.

Il tessuto imprenditoriale

“Il tessuto imprenditoriale è costituito pressoché esclusivamente da microimprese, operanti tutte nei settori tradizionali dell’agricoltura, dell’allevamento, del turismo o della trasformazione alimentare, non avendo l’economia vibonese vocazione industriale. Peraltro, è indicativo della situazione dell’economia nel territorio il fatto che vi sia l’indice più elevato di estinzione e nuova iscrizione delle micro imprese che vi operano. Vibo Valentia risulta tra le province più povere d’Italia: si colloca stabilmente agli ultimi posti nelle statistiche nazionali quanto a indici economici, servizi e qualità della vita e si connota per un tessuto economico fragile e per un elevatissimo tasso di disoccupazione; il reddito pro capite delle famiglie è estremamente basso. Il settore agricolo e quello turistico offrono, infatti, limitate opportunità di impiego in quanto la proprietà terriera è estremamente parcellizzata e il turismo è quasi esclusivamente legato alla stagione estiva lungo la fascia costiera. L’attività edilizia, un tempo tra i settori più attivi dell’economia locale, è oggi in notevole crisi e recessione. L’altissima percentuale di disoccupazione e l’elevato tasso percentuale (pari al 35%) di giovani che non studiano e non lavorano, rendono estremamente ampio il bacino cui la criminalità organizzata può attingere per reperire manovalanza e, più in genere, un sistema economico così povero e frammentato, costituisce terreno fertile per il suo espandersi e operare”. [Continua in basso]