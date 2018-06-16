Il Tribunale del Riesame annulla l’ordinanza di custodia cautelare. Accolti i rilievi della difesa mentre si attende la decisione per i due figli

Il Tribunale del Riesame di Catanzaro (presidente Giuseppe valea) ha annullato totalmente l’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Vibo, Gabriella Lupoli che il 5 giugno scorso aveva confermato il carcere per i coniugi Antonio Taccone, 59 anni, di Caroniti di Joppolo e per la moglie Domenica Calabrese, 54 anni, accusati di detenzione di armi e droga.

Accolte dunque le argomentazioni degli avvocati Francesco Sabatino e Salvatore Campisi che hanno contestato la ricostruzione offerta dal gip, censurando in particolare la misura irrogata. Il Tribunale del Riesame in accoglimento dei rilievi della difesa ha quindi rimesso in libertà i coniugi senza alcuna misura. Nei prossimi giorni il Riesame sarà chiamato a pronunciarsi sulla posizione dei figli, Salvatore Taccone, 31 anni, e Francesco Taccone, 21 anni. Durante un controllo, i militari dell’Arma, all’interno di un capanno nella disponibilità della famiglia Taccone e in un bidone interrato sotto un balcone della propria abitazione, hanno trovato 17 involucri sigillati di marijuana del peso di dieci grammi ciascuno, altri due involucri da 25 grammi a testa, due pistole semiautomatiche con matricola abrasa calibro 7.65 con 36 colpi, una pistola revolver calibro 22 con 50 colpi.

LEGGI ANCHE: Armi e droga: arresti convalidati per l’intera famiglia Taccone di Caroniti

“Un minuto di silenzio per zio Totò”, il Codacons invoca l’intervento dell’Antimafia

Joppolo fra consiglieri al Tar contro il Comune e canzoni che inneggiano ai latitanti

Escalation criminale a Caroniti: il sindaco si propone quale “paciere” e scoppia la polemica

Comune Joppolo: i consiglieri di maggioranza chiedono le dimissioni di Taccone

Cordoglio per Riina su Facebook, il consigliere di Joppolo Siclari esprime: «Sgomento e indignazione»

Cordoglio per Riina su Facebook, l’ex vicesindaco di Joppolo Ventrice: «Gesto ingiustificabile»

Cordoglio per Riina su Facebook, parla il sindaco di Joppolo: «Il mio consigliere è stato frainteso»

L’ INCHIESTA | La discarica della vergogna a Colantoni di Nicotera, una “bomba” da bonificare al più presto (VIDEO)

L’ INCHIESTA | Le discariche e le bonifiche della discordia fra Joppolo e Nicotera: Calafatoni o Colantoni?

Discarica di Colantoni a Preitoni: i fondi spettano al Comune di Nicotera

Joppolo, cordoglio “social” per Riina: Taccone espulso dalla maggioranza

Cordoglio per Riina su Facebook, l’ex vicesindaco di Joppolo Ventrice: «Gesto ingiustificabile»

Cordoglio per Riina su Facebook, il consigliere di Joppolo Siclari esprime: «Sgomento e indignazione»

Truffa sui farmaci nel Vibonese, in quattro rinviati a giudizio

Operazione “Chopin”: le motivazioni della prescrizione per cinque imputati

Joppolo, ancora grattacapi per il neo sindaco Carmelo Mazza

Joppolo, al Comune un caso di “nepotismo”?