Il Tdl ha rigettato l’appello della Dda di Catanzaro per un 56enne accusato di associazione mafiosa

E’ stato rigettato dal Tribunale del Riesame di Catanzaro l’appello della Dda finalizzato ad ottenere l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Domenico D’Angelo, 56 anni, di Piscopio, indagato nell’operazione “Rimpiazzo” che ha colpito il clan dei Piscopisani. Il Riesame ha così confermato la decisione del gip distrettuale di Catanzaro, Carmela Tedesco, che nell’aprile scorso ha rigettato la misura cautelare chiesta dalla Dda.

Domenico D’Angelo, difeso dall’avvocato Gaetano Scalamogna, è indagato per il reato di associazione mafiosa. Avrebbe – secondo l’accusa – il grado di “picciotto” e, ad avviso degli inquirenti, oltre a prendere parte attivamente alle riunioni in cui venivano decise le strategie delittuose da seguire nella guerra di mafia contro il clan Patania di Stefanaconi. D’Angelo avrebbe inoltre partecipato alle fasi propedeutiche del tentato omicidio ai danni di Andrea Patania, reperendo l’autovettura che sarebbe stata utilizzata per l’attentato. Nei giorni scorsi, lo stesso Tribunale del Riesame ha accolto l’appello della Dda di Catanzaro per l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Giuseppe Brogna, 61 anni, e Giuseppe D’Angelo, 45 anni, mentre l’ha rigettata per Giuseppe Merlo, 45 anni, Saverio Merlo, 41 anni (difesi dall’avvocati Francesco Lione) e Nazzareno Felice, 58 anni, anche loro tutti di Piscopio.

