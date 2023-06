Vibo omaggia Lucio Dalla, tutto pronto per il concerto tributo

Dopo il rinvio causa maltempo dello scorso 27 maggio, Vibo Valentia è pronta ad ospitare un’altra grande serata di musica, gratuita ed aperta a tutti fino ad esaurimento dei posti. È tutto pronto, infatti, per un altro appuntamento organizzato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Maria Limardo. È la volta di “Tu parlavi una lingua meravigliosa”, un omaggio a Lucio Dalla, che ancora una volta si articolerà in un concerto a più voci con artisti e musicisti provenienti da diverse parti della Calabria. A promuovere l’evento – in programma venerdì 16 giugno alle ore 20.30 all’Auditorium dello Spirito Santo -, gli assessorati alle Attività produttive e alla Cultura, diretti rispettivamente da Carmen Corrado e Antonella Tripodi, col supporto del delegato allo Spettacolo Antonio Schiavello. L’organizzazione ringrazia sentitamente il direttore del Conservatorio, Vittorino Naso, per la disponibilità e la sensibilità dimostrata nel concedere per una serata l’Auditorium e permettere di evitare nuovi inconvenienti legati al maltempo. Con la direzione artistica affidata a Maria Teresa Marzano, e con la conduzione di Daila Miceli ed Emilio Stagliano, si alterneranno sul palco Cecilia Larosa, Domenico Barreca, il gruppo delle classi jazz e pop del conservatorio con alla voce Veronica Parrilla, Maria Teresa e Andrea Ionadi, Maria Tramontana, Chiara Tomaselli, MorsoMarso Band e Le ragazze del paese accanto. Altra particolarità della serata, gli outfit degli artisti che saranno curati dagli atelier vibonesi mentre il look sarà affidato ai parrucchieri vibonesi, con lo scopo di creare un’integrazione perfetta tra la musica e la valorizzazione delle capacità imprenditoriali della città.

