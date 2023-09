Efficientamento energetico a Serra San Bruno, la giunta comunale approva il progetto

La giunta comunale di Serra San Bruno ha approvato il progetto esecutivo riguardante interventi di efficientamento energetico, mirati alla riduzione dei consumi, delle aree del santuario di Santa Maria del bosco e relativo parcheggio, e piazza San Giovanni. L’importo complessivo prevede una spesa di 70mila euro. Il progetto, si fa rilevare nella delibera, viene interamente finanziato con fondi Pnrr. Prevista illuminazione su pali e fari da incasso, con lampioni di design. Con determina del responsabile del servizio tecnico del 7 settembre 2023 era stato affidato l’incarico professionale per le prestazioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, al geometra Elisabetta Rachiele. In medesima data, per la progettazione di fattibilità tecnico-economica e la progettazione esecutiva, direzione lavori, servizio di contabilità e redazione di certificato per regolare esecuzione dei lavori era stato designato l’architetto Letizia Ottorino. Il progetto era stato poi esaminato con esito positivo dal responsabile, Graziano Mandaliti in contraddittorio con il tecnico progettista. Per l’intervento, si rimarca nell’atto «non si è proceduto alla suddivisione in lotti in quanto, stante il limitato importo, si provvede all’affidamento diretto». L’investimento trova copertura sul bilancio 2024-2025 «con riferimento all’anno 2023 al capito 3066 per 70mila euro». Il termine per l’aggiudicazione dei lavori è fissato al 15 settembre.

