Fabrizia, dal Comune 4 borse di lavoro per cittadini in difficoltà economica

Al via le domande. I beneficiari saranno coinvolti in progetti volti a migliorare il decoro urbano e il patrimonio comunale

Il Comune di Fabrizia ha realizzato un progetto di promozione, integrazione ed inclusione sociale destinato a cittadini in difficoltà economica. Più specificatamente, l’ente prevede l’assegnazione, a utenti svantaggiati, di quattro borse di lavoro con rotazione mensile. Le domande scadranno l’11 dicembre 2023. Il Comune, tramite l’area tecnica, informa che è possibile partecipare utilizzando apposito modello di istanza disponibile al ritiro presso l’Ufficio protocollo. Con la borsa lavoro si garantirà «un compenso mensile di 600 euro al lordo della ritenuta di acconto del 20%. Ciascuna borsa lavoro ha la durata di un mese». Per ogni beneficiario, «l’ente provvederà all’attivazione della posizione Inail». Il Comune specifica che la borsa lavoro non darà luogo a rapporto di lavoro dipendente e si intenderà finalizzata alla sola disciplina del percorso formativo lavorativo oggetto del piano: «In particolare i soggetti beneficiari, affiancati da altro personale già dipendente dell’Ente, dovranno espletare interventi di miglioramento/conservazione dell’arredo e del decoro urbano e del patrimonio comunale in senso lato (pulizia e riordino archivi, taglio arbusti ed erba, raccolta fogliame e rifiuti abbandonati negli spazi pubblici, spazzamento strade e piazze, riordino delle aiuole e servizio di raccolta differenziata), sulla base di apposito progetto redatto dall’Ufficio tecnico». Tra i requisiti richiesti, età compresa tra i 18-60 anni, Isee inferiore ai 15mila euro, residenza nel Comune di Fabrizia.

