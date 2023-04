Una delegazione del Pd di Vibo incontra il Prefetto Giovanni Grieco

Giovanni Di Bartolo

Una delegazione del Partito Democratico formata dal segretario provinciale Giovanni Di Bartolo, dal consigliere regionale Raffaele Mammoliti, dalla consigliera del Comune di Vibo Valentia, Laura Pugliese e da una rappresentanza di dirigenti e amministratori locali, ha incontrato il Prefetto di Vibo Valentia Paolo Giovanni Grieco.”Ringrazio il Prefetto per la sua disponibilità ad incontrarci e l’attenzione dimostrata sin da subito nei confronti del territorio. Abbiamo voluto rappresentare obiettivi, criticità e proposte concernenti la pubblica sicurezza, le condizioni del tessuto sociale ed economico, lo stato dei servizi sanitari, le funzioni degli enti locali. Su queste priorità abbiamo richiesto al Prefetto una specifica attenzione nello svolgimento della sua funzione, assicurando reciproco impegno e ogni azione utile da parte della nostra rappresentanza nelle amministrazioni locali, in Consiglio regionale e Parlamento”. A renderlo noto è Giovanni Di Bartolo, segretario provinciale Pd Vibo Valentia, a margine dell’incontro tenutosi in prefettura.

