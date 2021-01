Coronavirus nel Vibonese, il report aggiornato comune per comune

L'Asp pubblica i dati aggiornati al 18 gennaio. 951 casi attivi in tutta la provincia, 33 i ricoveri ospedalieri. Rivisto il dato di Maierato. Ecco la tabella completa

Nuovo report dell’Asp di Vibo Valentia sulla diffusione del coronavirus nel Vibonese. Il dato, reso noto in mattinata, risulta aggiornato ad ieri 18 gennaio, quindi un balzo di quattro giorni rispetto a quanto pubblicato fino a questa mattina sul sito aziendale. Varia di poco la situazione. Scende a 951 il totale dei casi attualmente positivi in provincia di Vibo (il 14/01 erano 985) e ciò di deve soprattutto alla revisione del dato relativo a Maierato, aggiornato da 46 a 24 dopo la protesta del sindaco Giuseppe Rizzello che aveva contestato i numeri diramati dall’Asp. Sale a 33 il numero delle persone ricoverate in ospedale, 15 delle quali residenti nel comune capoluogo e frazioni, dove si continua a registrare il numero più alto di casi attivi: 543. Restano 12 i comuni Covid-free a zero casi. Sotto la tabella completa.

Tabella aggiornata al 18 gennaio 2021