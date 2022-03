Dasà, avviati i lavori per l’installazione del sistema di videosorveglianza

Sono iniziati a Dasà i lavori per l’installazione del sistema di videosorveglianza. A farlo sapere il sindaco, Raffaele Scaturchio. «Alcune telecamere sono già state installate nei giorni scorsi e le mancanti verranno installate prossimamente nei punti strategici del territorio», scrive il primo cittadino in un avviso alla cittadinanza. [Continua in basso]

Il piccolo comune delle Preserre proprio meno di un mese fa è stato teatro della brutale aggressione ai danni del sindaco Scaturchio. L’episodio, il 16 febbraio scorso all’interno del Municipio. Venti giorni di prognosi per il primo cittadino e diversi danni alla casa comunale, che è rimasta chiusa per cinque giorni al fine di risistemare arredi e attrezzature. Una vera e propria spedizione punitiva che sarebbe dovuta proseguire con l’aggressione anche del sindaco di Acquaro, ma che è stata fermata in tempo. In quattro sono stati arrestati, tre sono finiti ai domiciliari e uno in carcere dopo aver violato la misura.

