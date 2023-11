A Filadelfia un nuovo scuolabus. Il sindaco: «Puntiamo a servizi di qualità»

«La sicurezza dei ragazzi è una nostra priorità». Anna Bartucca, sindaco di Filadelfia, annuncia l’acquisto di un nuovo scuolabus comunale. Il mezzo, un moderno Iveco Daily, è già a disposizione di tutti gli alunni della materna, elementare e media. Da ora in poi li accompagnerà nei loro itinerari quotidiani, In piena e totale sicurezza, coprirà l’intero territorio cittadino, comprese le “corse” centro abitato – frazioni (e ritorno), garantendo affidabilità, tecnica all’avanguardia, minori consumi. Un veicolo al passo con i tempi, dunque, destinato a soddisfare le crescenti esigenze delle famiglie. «Abbiamo pensato proprio a loro e ai piccoli utenti – aggiunge il primo cittadino – quando abbiamo deciso di rinnovare il parco mezzi con la sostituzione dell’automezzo precedente che rimarrà “in panchina” come riserva in caso di guasto di altri. In dotazione, infatti, ci sono sette macchine che giornalmente prestano il servizio trasporto alunni. Una scelta di campo, che evidenzia quanto nei nostri programmi trovi un posto di primo piano l’attenzione costante verso i primari bisogni dei cittadini e del territorio». L’acquisto (75 mila 164, 20 euro il costo finale per un veicolo con allestimenti e dotazioni di ultima generazione che migliorano sensibilmente gli standard di prestazione) è stato reso possibile grazie al finanziamento che il Comune ha ottenuto dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile. Cifre a parte, il sindaco parla dell’importanza di un momento «che equivale a “partecipazione e coinvolgimento” dell’intera comunità nelle scelte politico – amministrative» oltre a costituire «un particolare segno della speciale considerazione che l’amministrazione comunale indirizza ai bambini e ai ragazzi di Filadelfia attraverso scelte indirizzate a garantire un servizio efficiente e di qualità». Il sindaco non disdegna una finale, e amorevole, raccomandazione, «al rispetto del nuovo mezzo perché possa durare per molti anni».

