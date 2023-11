Strada allagata da reflui fognari a Vibo Marina, disagi per gli studenti della scuola “De Maria”

Alunni costretti a rientrare a casa per via dei nauseabondi odori. Famiglie e docenti sollecitano interventi mirati

Mattinata di forti disagi per i piccoli alunni della scuola primaria “Pasquale De Maria” di Vibo Marina. Nei pressi del plesso, parte integrante dell’istituto comprensivo “Vespucci”, si è verificata la rottura dell’impianto fognario. Si tratta di una zona, sottolineano i genitori, interessata da lavori proprio al fine di prevenire episodi di allagamenti. La strada di accesso alla scuola risulta impraticabile ma, ad allarmare, sono soprattutto i forti e nauseabondi odori che pervadono l’area. L’aria risulta irrespirabile anche all’interno della scuola e delle classi, spingendo molte famiglie a riportare i propri figli a casa. In corso un’assemblea tra i genitori, i rappresentanti del corpo docenti e i delegati del dirigente scolastico Giuseppe Sangeniti. L’appello alle istituzioni è unanime: si chiedono interventi strutturali al fine di scongiurare in futuro simili episodi. Gli interventi tampone, infatti, non hanno sortito gli effetti sperati e si sono dimostrati insufficienti alla risoluzione della problematica.

