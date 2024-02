Il nautico di Pizzo polo d’eccellenza, formati 13 giovani ufficiali di macchina

All’istituto nautico di Pizzo si sono conclusi gli esami per i giovani partecipanti al Corso, livello “direttivo” per gli ufficiali di macchina. Tredici i candidati, tutti ex studenti della scuola napitina, oggi affermati ufficiali di macchina. Il gruppo ha completato il percorso formativo iniziato a novembre e concluso con l’esame finale davanti alla Commissione composta dal dirigente scolastico Francesco Vinci, i docenti Rosario Valenti, Marcello Chiarello e Raffaele Cutruzzolà e il luogotenente Gaetano Scotta in rappresentanza della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina. L’Istituto tecnico trasporti e logistica (ex Istituto nautico) di Pizzo ha una storia antica e si connette con quella dell’Italia post-unitaria. Nel 1874, infatti, la cittadina costiera ottenne l’istituzione, con regio decreto, di una “Reale scuola nautica e di costruzioni”, abilitata a preparare capitani di gran cabotaggio e costruttori navali di seconda classe. Venne intitolata al capitano Faà di Bruno, morto nella battaglia navale di Lissa (1866) e decorato con medaglia d’oro alla memoria per l’eroico comportamento durante l’inabissamento della sua nave, il “Re d’Italia”. Dal 1964, nella scuola furono ammesse anche le ragazze sia nel corso Capitani che in quello Macchinisti. La prima “macchinista d’Italia” si diplomò a Pizzo contribuendo a infrangere il muro di marginalità a cui la figura femminile, specie nella realtà meridionale, veniva relegata. Ad oggi, il Nautico – sito in via Riviera Prangi- rappresenta una delle istituzioni scolastiche di punta del comprensorio vibonese. L’ultimo percorso espletato testimonia l’impegno nella formazione di settore, aggiornata e all’avanguardia. «Auguriamo ai partecipanti di raggiungere i più importanti traguardi professionali», il commento delle Istituzioni scolastiche ai partecipanti al corso.

