Volley, sfida cruciale a Catanzaro per le ragazze della Todosport a caccia di punti contro la corazzata Stella Azzurra

Ad attendere il Panificio Biscottificio Pesce Todosport una trasferta davvero molto insidiosa. Infatti le ragazze vibonesi andranno a rendere visita alla Stella Azzurra di Catanzaro, che viene data tra le pretendenti più accreditate per il salto di categoria. Una compagine, quella catanzarese, ben costruita e assemblata in maniera intelligente in sede di volley mercato. Tra le big, Elena Fiorini, che ha sempre giocato in categorie superiori e che in serie C, riesce a fare sempre la differenza. Attualmente la formazione occupa il quarto posto in classifica con 13 punti, due in meno rispetto alla Todosport. Da parte loro, La Vecchia e compagne hanno la voglia di rimanere attaccate alle prime posizioni della graduatoria.

Il secondo posto va mantenuto e possibilmente migliorato, anche se davanti c’è una squadra fortissima come la Loryvolley. Le fortune del campionato passano proprio da queste gare, che servono a tastare il livello di preparazione, di concentrazione e di gioco raggiunto. Sino ad ora, una sola è stata la sconfitta per le vibonesi.

A Catanzaro bisognerà giocare con il piglio delle grandi in modo da poter tornare a casa, con punti pesanti in classifica, con il morale altissimo e con il sorriso stampato sulle labbra. «Sarà una gara durissima – ha dichiarato Luigi Ceraso, direttore sportivo della squadra – poiché la Stella Azzurra è una squadra molto forte e che mira a vincere il campionato. Dovremo essere pronti a ogni necessità e ad approcciare alla gara con la giusta mentalità».