Vibo, principio di incendio al liceo “Morelli”: intervengono i vigili del fuoco

Un principio di incendio ha interessato l’inverter dell’impianto fotovoltaico posto all’interno del liceo classico “Morelli”. È quanto accaduto nelle scorse ore presso l’istituto scolastico posto del cuore di Vibo Valentia. Sul posto sono giunti tempestivamente i vigili del fuoco. Non si segnalano, come riferiscono gli stessi operatori, danni alla struttura o persone. L’inverter era posto nel cortile della scuola e in più, in giornata odierna, non era prevista attività didattica.

LEGGI ANCHE: Incidente a San Costantino: salgono a due i morti, deceduta pure la moglie del conducente

Tragico incidente in Puglia, morti tre giovani: due sono del Vibonese

Filogaso, vigili del fuoco salvano un cane sul tetto di una casa a due piani