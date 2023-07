Terra chi chiama, a Brognaturo il primo Artfestival dedicato alla storia del paese

Si lavora per la realizzazione del primo Artfestival identitario “nTramenti di Terra chi Chijama” a Brognaturo. Si tratta di un contest dedicato alla creazione di bozzetti rappresentativi dei simboli madre del paese. Ci sarà infatti una ulteriore tappa a Cardinale, nel Catanzarese, dal titolo “tonda di Calabria, corpo e natura”. L’obiettivo del progetto è coinvolgere la comunità, sia reale che virtuale, nella creazione di due bozzetti che diventeranno simboli rappresentativi dei due comuni e delle iniziative culturali negli anni futuri. L’immagine simbolo di Brognaturo è la “brogna”, una grande conchiglia che un tempo veniva utilizzata dai pastori per richiamare le greggi. Il nome del paese deriva proprio da questo arcaico strumento e compare anche nello stemma del paese. Il bozzetto vincitore sarà trasformato in un manufatto da un artigiano locale, che diventerà il simbolo della comunità. La creazione verrà presentata durante l’ultima serata del festival, il 30 agosto, insieme al disegno vincitore.

Come partecipare

A Cardinale, invece, il progetto si concentrerà sulla nocciola. Questo comune e le zone circostanti vantano un terreno fertile per la produzione della pregiata Tonda di Calabria bio. Il contest è aperto a tutti, indipendentemente dall’età o dalla categoria. Gli elaborati potranno essere inviati via email all’indirizzo contest@ntramenti.it in formato jpg entro e non oltre la mezzanotte del 24 luglio 2023. Il file inviato dovrà essere nominato in questo modo: nome_cognome_titolo.jpg ed inferiore a 2 mb. Una volta chiuse le iscrizioni, una giuria composta da esperti d’arte e artigiani valuterà i materiali ricevuti e tradurrà il bozzetto vincitore in un oggetto reale. Per partecipare, è necessario compilare il modulo d’iscrizione disponibile sul sito, fornendo i dati personali e autorizzando l’utilizzo dei progetti vincitori a fini pubblicitari, promozionali dei due comuni e per la realizzazione di oggetti contenenti il progetto vincitore. La classifica dei primi 3 classificati verrà pubblicata il giorno in cui avverrà il passaggio di consegna del bozzetto al maestro artigiano.

Il premio

I vincitori dei contest riceveranno come premio la produzione “Madre & figlio”, realizzata dall’artista Bislak nel dicembre 2022. Questa stampa, autografata e a tiratura limitata, è stata creata a partire dall’opera realizzata da Bislak durante l’edizione di ‘nTramenti a Cardinale nell’agosto 2022. Durante la serata di svelamento del progetto, il vincitore avrà l’opportunità di partecipare personalmente o tramite collegamento online. Un singolo partecipante può decidere di presentare due bozzetti per entrambi i comuni, ma sarà premiato soltanto per uno dei due soggetti. Lo stesso soggetto non potrà vincere in entrambi i contest. I progetti ricevuti saranno selezionati in base alla loro creatività, all’utilizzo di un linguaggio moderno, all’innovazione e alla capacità di essere trasformati in manufatti artigianali.

